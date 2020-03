Don Matteo, arriva la splendida notizia: i fan possono gioire

Arriva una splendida notizia sulla serie televisiva “Don Matteo”, i fan possono finalmente gioire: ecco di cosa stiamo parlando

Don Matteo è una delle serie televisive più amate dagli italiani, prodotta dalla Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. La serie tv viene trasmessa sui canali Rai dal 7 gennaio 2000. I personaggi principali sono interpretati da Terence Hill, Nino Frassica (il commissario Cecchini) e Maria Chiara Giannetta (il capitano Anna). Nel corso degli anni ci sono stati altri attori illustri, come Flavio Insinna e Simone Montedoro. Tra i personaggi ‘secondari’, invece, troviamo Nathalie Guetta, Dario Cassini e tanti altri. Nel corso degli anni, inoltre, ci sono state anche delle guest star, come ad esempio Belen Rodriguez o Rovazzi. La serie televisiva è seguita ogni anno da milioni e milioni di italiani e lo share è sempre altissimo. Il successo ha permesso agli autori di arrivare sino alla dodicesima stagione. I fan, però, vogliono sapere se ci sarà una nuova stagione.

Don Matteo, arriva una splendida notizia

La dodicesima stagione della serie televisiva, andata in onda dal 9 gennaio al 19 marzo, è stata come sempre molto seguita dagli italiani. La concorrenza è stata letteralmente sbaragliata e la Rai si è aggiudicata la prima serata. I telespettatori italiani hanno dimostrato di apprezzare la serie tv con protagonista Terence Hill e sperano di poter assistere alla tredicesima stagione. Fino all’ultima puntata della serie tv, la nuova stagione era solo un miraggio, ma adesso è arrivata la notizia ufficiale. L’attore Maurizio Lastrico, che nella serie televisiva interpreta il PM Marco Nardi, ha annunciato con un post sulla sua pagina Facebook l’arrivo della tredicesima stagione: “Ancora insieme per una nuova avventura! Ora lo possiamo dire. Avete qualche proposta di trama per gli autori? Noi abbiamo già iniziato a fantasticarci su. Ci date una mano?”. L’attore ha chiesto una mano ai telespettatori, i quali sicuramente staranno festeggiando questa bellissima notizia.

La dodicesima stagione è stata la più corta di sempre (solo dieci episodi), ma ha permesso alla serie televisiva di diventare la più longeva nella storia della televisione italiana. La serie tv è stata ambientata per la quarta volta a Spoleto e ogni episodio è stato dedicato alla rielaborazione dei Dieci Comandamenti. L’addio più doloroso è stato quello di Lia Cecchini, compagna di Nino Frassica nella serie televisiva. Sono tornati come guest star, invece, Simone Montedoro, Nadir Caselli e altri attori delle precedenti stagioni.

Quali saranno, invece, le novità della prossima stagione? Il protagonista sarà come sempre Terence Hill, anche se il suo addio pare sia sempre più imminente.