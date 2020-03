Dua Lipa in lacrime: la cantante ha subito un ‘furto’

Dua Lipa in lacrime durante una diretta su Instagram: la cantante ha subito un ‘furto’ irreparabile, ecco di cosa stiamo parlando

Dua Lipa è una delle cantanti più in voga del momento. L’artista, nata a Londra ma con origini kosovare, ha iniziato la sua carriera a 14 anni, pubblicando cover di canzoni su YouTube. Ben presto firma un contratto con la Warner ed inizia a pubblicare i primi singoli. Nel corso della sua giovane carriera si è aggiudicata due premi Grammy nel 2019 come miglior artista esordiente e miglior registrazione dance per il singolo Electricity e due MTV Europe Music Awards. I suoi singoli, “Be the One” e “One kiss“, hanno scalato le classifiche mondiali. La cantante ha pubblicato un album nel 2017 e presto uscirà il secondo disco, “Future Nostalgia“.

Dua Lipa in lacrime: ha subito un ‘furto’

Oggi pomeriggio, la cantante londinese ha tenuto una diretta sul suo account Instagram nella quale è scoppiata a piangere. L’artista di origini kosovare, infatti, era molto triste per via del suo secondo album, “Future Nostalgia“. Questo sarebbe dovuto uscire il 3 aprile, ma la cantante ha subito un leak, ovvero un ‘furto’. Tale episodio ha totalmente stravolto i piani della cantante e di tutto il suo staff. L’uscita dell’album, dunque, è stata anticipata a venerdì 27 marzo. Il disco sarà preceduto dal singolo “Break my heart“, la cui uscita è prevista due giorni prima. L’artista è apparsa quasi disperata in diretta. Le tracce del nuovo album, infatti, sono comparse in rete molto prima rispetto all’uscita del disco stesso. Un vero e proprio furto, che ha rovinato i piani della cantante londinese. Il leak dell’album ha provocato un cambio di piani anche per quanto riguarda il tour. Nei prossimi giorni, la star di caratura internazionale darà nuove indicazioni riguardo alle date del suo tour. La cantante sarebbe dovuta venire anche a Milano, in collaborazione con Radio 105, ma al momento non si sa se la data sia stata cancellata o meno.

La cantante, inoltre, era triste anche per un amico, trovato positivo al Coronavirus. L’artista gli ha mandato un messaggio durante la diretta su Instagram: “Voglio mandargli un bacio. Spero guarisca presto“.

Dua Lipa e il suo staff hanno lavorato sodo per l’album e adesso sono costretti ad anticipare la data di uscita perché certi cogl*oni l’hanno leakkato. Dua Lipa merita più rispetto e mi dispiace vederla così pic.twitter.com/qTjI6rv2pZ — ❦chiã (@fallinzay) March 23, 2020

I fan, durante la diretta sul popolare social network, hanno cercato di tirare su il morale della cantate. L’artista, però, era veramente triste. Dietro un album c’è veramente tanta fatica e tanto sudore, subire un furto in questa maniera non sarà certamente un evento entusiasmante. Dopo aver superato questo brutto periodo, però, la star tornerà al lavoro per regalare un tour ricco di emozioni ai propri fan.