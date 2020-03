GF Vip, Patrick Pugliese si lascia andare ad una confessione in giardino con Denver e Ciavarro su Paola Di Benedetto e Sara Soldati: “Sono pericolose”

Sono stati giorni difficili per i concorrenti del Grande Fratello Vip, che oltre alla preoccupazione per i loro familiare al di fuori della casa, hanno dovuto salutare una casa compagna di avventura, come Adriana Volpe. In questi giorni tra messaggi di solidarietà, buon esempio e striscioni per sostenere gli italiani, si sono dedicati ad un’altra passione che accomuna un po’ tutti, la cucina. In particolare, pare proprio che il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, abbia una gran passione per la cucina. Il ragazzo è spessissimo in cucina a preparare tanti buoni manicaretti, apprezzatissimi dal resto dei compagni e proprio da questo è nata qualche piccola polemica. In particolare, Patrick Ray Pugliese si è trovato in giardino con Paolo Ciavarro e Andrea Denver. I tre si sono stesi al sole per scaldarsi e rilassarsi dopo questi giorni di tensione e hanno iniziato a chiacchierare animatamente.

Pare che Paolo Ciavarro abbia preparato una buonissima crostata e che Denver ne sia riuscito ad assaggiare solo un pezzetto. Andrea raggiunti i due amici in giardino, avrebbe iniziato a parlare proprio della crostata in questione, facendo i suoi complimenti all’amico, ma sottolineando che fosse già quasi finita. Patrick non si è lasciato sfuggire le parole dell’amico e ha alluso che in casa ci sono due persone da cui è bene guardarsi dal punto di vista alimentare. Come le ha chiamate Patrick: “Cric e Croc“, costituirebbero un pericolo per i manicaretti di Ciavarro, e non solo! Patrick alludeva a Sara Soldati e Paola Di Benedetto, dicendo: “Cric e croc secondo me scatenano il vero inferno, perché non sono violente, ma mangiano tutto come le cavallette. Sono una piaga nella cucina“. Pare quindi che le due concorrenti si diano man forte e abbiano un certo appetito.

Inoltre pare proprio che non siano solo i dolci ad stimolare il loro appetito, ma anche i primi piatti che il Ciavarro propone ai coinquilini. Che dire, forse in molti non si sarebbero aspettati che le due ragazze fossero tanto delle buone forchette! Ovviamente il tono utilizzato da Patrick è stato più che ironico e divertente! Il video lo potete trovare qui.