GF Vip, Paola Di Benedetto attacca un concorrente: “È uno di quei finti buoni”; ecco le parole dell’ex Madre Natura di Ciao Darwin.

Il Grande Fratello Vip 4 è giunto ormai alle battute finali. Manca sempre meno, infatti, all’ultima puntata del reality show di Alfonso Signorini. Un’edizione, questa, che ha regalato tantissime emozioni e colpi di scena. E non sono mancate le discussioni, come quella tra Sossio Aruta e Antonella Elia, avvenuta qualche ora fa in cucina. Ma se la Elia ha avuto qualcosa da ridire a Sossio, c’è chi invece ha criticato l’atteggiamento di Antonio Zequila. Si tratta di Paola Di Benedetto, che sia con alcuni concorrenti in cucina che in privato nel confessionale, ha voluto commentare il comportamento del suo coinquilino. Che non sembra averla convinta molto, soprattutto in alcune occasioni precise. Scopriamo cosa ha raccontato la bellissima Paola.

Antonio Zequila è finito nel mirino di Paola Di Bendetto. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin non ha apprezzato alcuni atteggiamenti di Antonio. In cucina con Patrick e Andrea Denver, Paola spiega che, dopo avere nominato Sara Soldati senza motivo, Antonio non faceva altro che avvicinarsi a lei. Patrick sostiene di non aver notato questa cosa, mentre Denver conferma. E, in confessionale, la ragazza ci va giù forte. “Credo sia uno di quei finti buoni, che predicano bene e razzolano male. Sparlare e dire le peggio cose di Adriana, però poi calcolare una nomination sbagliata sacrificando Sara. E poi il giorno dopo chiedere scusa davanti a tutti, come suo solito, ad Adriana.” Paola continua a spiegare le sue ragioni ai suoi coiquilini: ” Lo stesso discorso di Adriana..Ti massacro poi mi rendo conto di aver sbagliato e ti chiedo scusa in maniera plateale, perché lo devono vedere tutti”. Paola spiega di non vedere sincerità nei gesti di Antonio, e crede che la vera natura di Zequila si veda nei suoi momenti di aggressività e impulsività. “Tutti giochiamo per vincere, ma c’è modo e modo”, conclude la concorrente.

Insomma, Paola sembra non essere affatto convinta dei comportamenti di Antonio Zequila. Patrick dice la sua: “Non credo sia un calcolatore, è una persona buona, semplicemente troppo egocentrica”. E voi, cosa pensate delle parole di Paola Di Benedetto su Antonio Zequila? Siete d’accordo con lei?