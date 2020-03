Riki Marcuzzo, cambio look per il cantante: cosa ha fatto ai capelli?

Riki Marcuzzo, cambio look drastico per l’ex protagonista di Amici: cosa ha fatto ai capelli il cantante?

Tra gli ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi, lui è uno dei più amati di sempre. Parliamo di Riki, nome d’arte di Riccardo Marcuzzo. Il ventottenne ha partecipato all’edizione 2016-2017 del talent di Canale 5, dove ha vinto la categoria canto, ma è stato battuto nello scontro finale dal vincitore dei ballerini, Andreas Muller. Da quell’anno, una vera ascesa per il cantante, il cui manager è Francesco Facchinetti. Di recente, abbiamo ammirato Riki sul palco dell’Ariston: il cantante ha partecipato alla 70 esima edizione del Festival di Sanremo col brano Lo sappiamo entrambi. E ,a Sanremo, Riki ha sfoggiato ancora la sua chioma, caratterizzata da un ciuffo abbastanza notevole. Ebbene, da qualche ora il cantante ha detto addio al suo vecchio look. E, attraverso le sue stories di Instagram, si è mostrato a tutti nella sua nuova versione. Curiosi di scoprire cosa ha fatto ai capelli? Ve lo sveliamo subito.

Riki Marcuzzo, cambio look: il cantante dice addio ai suoi capelli

Ricordate il ciuffo di Riki, uno degli ex protagonisti di Amici più amato dalle fan? Ebbene, è solo un lontano ricordo. Il cantante ha deciso di darci un taglio. E lo ha fatto condividendo il suo cambio look con i numerosissimi fan di Instagram. Il cantante si è ripreso nelle varie fasi della ‘trasformazione’:

Ebbene si, Riki ha utilizzato il rasoio elettrico per tagliare i suoi capelli. Che sono diventati davvero corti. Ecco per voi il risultato finale:

Riki ha ‘salutato’ i suoi folti capelli, scegliendo un look ‘rasato’. Un look decisamente inedito per il cantante, che non si era mai mostrato così. “Oh yeah”, scrive nella didascalia alle stories. Cosa ne penseranno le numerosissime fan del cantante del suo cambio di look? Non ci resta che attendere i commenti!