Amici 19, come si vota in semifinale: codice allievi e durata del televoto; ecco cosa fare per aiutare il tuo concorrente preferito.

Manca sempre meno alla finalissima di Amici 19. Meno di due settimane, per la precisione. La semifinale del talent di Maria De Filippi andrà in onda tra due giorni, venerdì 27 marzo, in prima serata su Canale 5. Una semifinale che si preannuncia ricca di emozioni: i concorrenti sono rimasti in cinque, ma alla serata finale ne arriveranno solo quattro. Chi tra Gaia, Nyv, Giulia, Nicolai e Javier dovrà dire addio al sogno proprio ad un passo dalla finale? Lo scopriremo tra qualche giorno. Intanto, però, i telespettatori possono già dare una mano ai loro beniamini. Il televoto è ufficialmente aperto da ieri. Scopriamo tutti i dettagli sulle votazioni e come fare per aiutare il vostro concorrente preferito ad accedere all’ultima attesissima puntata dello show.

Amici 19, come si vota in semifinale: codice allievi e durata del televoto per aiutare i concorrenti ad accedere alla finale

Telespettatori di Amici 19, ci siamo! Manca davvero pochissimo alla finalissima della diciannovesima edizione del talent di Maria De Filippi. Una finale a quattro, in cui i concorrenti si sfideranno a suon di canti e coreografie, con un unico obiettivo: diventare il vincitore di Amici 19. I semifinalisti ce la metteranno tutta ma, come sempre, il pubblico da casa può aiutarli. Il televoto è stato ufficialmente aperto ieri e lo sarà fino a venerdì 27 marzo, il giorno della puntata. “Potete votare il vostro preferito per consentirgli di provare a guadagnarsi fin da subito la maglia della finale di Amici 19”, si legge sul post pubblicato sulle pagine social ufficiali della trasmissione. Ecco l’annuncio:

Come si vede chiaramente nell’immagine postata sui social, potete votare inviando un sms al numero 477.000.1, scrivendo il codice dell’allievo e il suo nome. Ad ogni concorrente, infatti, è associato un codice, che potete leggere in foto. Tutto pronto, insomma, per il gran finale. Chi tra i cinque semifinalisti sarà eliminato dal talent a un passo dalla fine? Appuntamento a venerdì sera, su Canale 5!