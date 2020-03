Cecilia Rodriguez, la gaffe su Instagram: Belen la ‘riprende’ pubblicamente, “Sei una pasticciona”, ecco cos’è successo nel dettaglio tra le due sorelle.

Belen Rodriguez ha un rapporto davvero speciale con i suoi fratelli, Cecilia e Jeremias. I tre sono molto legati e lo hanno dimostrato in tante occasioni, compreso quando Cechu e Jere hanno partecipato al Grande Fratello Vip e la showgirl è entrata nella casa per dimostrare loro tutto il suo affetto, oltre ad averli sempre sostenuti dall’esterno. Ma non è tutto. Il loro rapporto unico si percepisce anche dai social, dove tutti e tre sono molto attivi. Belen, in particolare, condivide moltissimo della sua vita quotidiana sul suo profilo Instagram e spesso e volentieri i suoi fratelli sono con lei e con la sua famiglia, anche perché entrambi sono legatissimi al piccolo Santiago. Insomma, il legame tra i tre Rodriguez è indissolubile, ma Belen, in quanto sorella maggiore, a volte ‘riprende’ i suoi fratelli, proprio com’è successo poco fa con Cecilia. La fidanzata di Ignazio Moser ha fatto una ‘gaffe’ su Instagram e sua sorella glielo ha fatto notare pubblicamente: ecco cos’è successo nel dettaglio.

Cecilia Rodriguez, la gaffe su Instagram non passa inosservata: Belen la ‘riprende’ pubblicamente

Cecilia Rodriguez e Belen hanno un legame molto intenso, nella vita come nel lavoro. Le due sorelle, infatti, hanno creato insieme un marchio di costumi da bagno che sta avendo grande successo e che pubblicizzano con i loro fisici da urlo, e spesso fanno sponsorizzazioni anche sui social. Proprio in una story su Instagram Cecilia ha fatto una gaffe che riguardava anche sua sorella. La conduttrice di ‘Ex On The Beach’, infatti, ha mostrato ai suoi followers un prodotto per il viso, dicendo loro che glielo ha consigliato sua sorella Belen, che lei ritiene la numero 1 in quanto a conoscenza dei prodotti di bellezza. Cecilia ha presentato il prodotto come ‘acido ialuronico’ e ha consigliato alle sue fan di utilizzarlo tutte le sere. Poco dopo, però, è arrivata un story di Belen in cui la showgirl ha puntualizzato alcune cose, ‘riprendendo’ amorevolmente sua sorella: “Tu sei una patata, ma una patata pasticciona”, ha detto la moglie di Stefano De Martino taggando Cecilia nel video. “Questo non è acido ialuronico, ma glicolico, ed è meglio non usarlo tutte le sere, ma alternare”, ha spiegato Belen.

La showgirl ha scherzato con Cecilia, dicendole di stare più attenta a quello che dice, perché altrimenti rischia di dare ‘cattivi’ consigli alle sue fan. Un siparietto davvero carino quello tra le due sorelle, che hanno dimostrato ancora una volta il loro incredibile legame.