Netflix, La Casa Di Carta 4 è in arrivo ad aprile: data di uscita della serie evento e tutte le nuove uscite sulla piattaforma

Attesissima l’uscita per la 4 stagione de La Casa Di Carta, che negli ultimi anni ha tenuto milioni di spettatori incollati allo schermo. La serie tv evento spagnola ha visto la luce il 2 Maggio del 2017 e da allora la sua fama è stata un crescendo inarrestabile. Conosciuta in tutto il mondo è divenuta un vero e proprio cult delle serie tv. I protagonisti della serie tv erano già noti in spagna, per aver preso parte ad altre serie tv di successo. La terza stagione del La Casa De Papel si era chiusa con più di qualche dubbio e l’arrivo della nuova stagione porta con sé il desiderio di scoprire le sorti dei suoi amatissimi protagonisti, Tokyo, Rio, Il Professore, Stoccolma, Berlino, Helsinki e gli altri. Ma soprattutto, adesso cosa avrà in mente il Professore più acuto e furbo di sempre? La data attesissima dell’uscita di questa quarta stagione de La Casa Di Carta è il 3 aprile. Quindi parte il conto alla rovescia per scoprire cosa accadrà stavolta alla banda di ladri capitanati dal Professore.

Netflix, La Casa Di Carta in arrivo ad aprile: data di uscita e novità della piattaforma

L’arrivo de La Casa Di Carta non è l’unica attesissima uscita che gli appassionati di Netflix aspettano. La piattaforma digitale più conosciuta e utilizzata sta per sfornare nuove e succulenti serie tv, per poter intrattenere tutti i suoi abbonati in un periodo così difficile, come quello che stiamo attraversando adesso. In arrivo sulla piattaforma, come sempre ci saranno: serie tv originale Netflix, serie tv, film originali Netflix, film, film dello studio Ghibli.

Serie Tv Originali

La Casa di Carta (Stagione 4) – dal 3 aprile 2020 Brew Brothers (Stagione 1) – dal 10 aprile 2020 Outer Banks (Stagione 1) – dal 15 aprile 2020 The Midnight Gospel – dal 20 aprile 2020 After Life (Stagione 2) – dal 24 aprile 2020 Summertime (Stagione 1) – dal 29 aprile 2020 The Victim’s Game (Stagione 1) – dal 30 aprile 2020

Serie Tv

Community (Tutte le stagioni) – dal 1 aprile 2020 Film Originali Coffee & Kareem – dal 3 aprile 2020 Sergio – dal 17 aprile 2020 La famiglia Willoughby – dal 22 aprile 2020 Tyler Rake – dal 24 aprile 2020

Film

Alla Ricerca della Valle Incantata – dal 10 aprile 2020 La mummia – dal 10 aprile 2020 Lo Squalo – dal 10 aprile 2020 The Breakfast Club – dal 10 aprile 2020 Un compleanno da ricordare – dal 10 aprile 2020 Un poliziotto a 4 zampe – dal 10 aprile 2020 Mission Impossible: Fallout – dal 12 aprile 2020 Manchester by the Sea – dal 14 aprile 2020 Batman v Superman: Dawn of Justice – dal 15 aprile 2020 Febbre da cavallo – dal 16 aprile 2020

I film dello Studio Ghibli dal 1 aprile

Il Castello Errante di Howl I Sospiri del mio Cuore La Collina dei Papaveri Pom Poko Ponyo sulla Scogliera Quando c’era Marnie Si Alza il Vento

Anime e cartoon