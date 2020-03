Diletta Leotta, “Mi devo fare rossa?”: la conduttrice sportiva come non l’avete mai vista; il post non passa inosservato.

Lei è senza dubbio una delle donne più amate del momento. Parliamo di Diletta Leotta, la conduttrice sportiva che fa letteralmente impazzire gli italiani. Ma se tutti la ricordiamo con la sua meravigliosa chioma bionda, poco fa sui social abbiamo visto una versione del tutto inedita della conduttrice. Direttamente sul profilo ufficiale di Instagram di Enrico Papi. Il motivo? Questa sera, su TV 8, andrà in onda la prima di 5 puntate de La notte dei record, che saranno trasmesse ogni giovedì. E, nella puntata di questa sera, vedremo proprio la bellissima Diletta Leotta. Ma nella sua versione ‘rossa’! Curiosi di vedere di cosa parliamo? Ve lo mostriamo subito.

Diletta Leotta, “Mi devo fare rossa?”: la conduttrice indossa una parrucca e scatena il web

Una Diletta Leotta come non l’abbiamo mai vista. È quella che ci ha mostrato Enrico Papi sul suo profilo Instagram. La conduttrice sportiva, che vedremo nella puntata di questa sera de La notte dei record su TV 8, indossa una parrucca color rosso fuoco. Immagini che non passano inosservate! La stessa conduttrice si interroga sulla possibilità di cambiare il suo look: “Mi devo fare rossa? Secondo me si!”. Date un’occhiata:

Eh si, un ‘cambio look’ davvero pazzesco quello di Diletta, che indossa una parrucca rosso fuoco. “Questo è un rosso sobrio capito? Per questo mi piace!”, ironizza la conduttrice televisiva e radiofonica. “Bellissima!”, commenta Papi. Un siparietto davvero esilarante, quello apparso sui social poco fa.

Che dire, una versione del tutto inedita della ‘Diletta Nazionale’. Ma una cosa è certa: la Leotta è bellissima in tutte le salse! E voi, seguirete le repliche dello show dedicato ai record? Diletta e la sua chioma rossa vi aspettano.