Antonella Clerici, il commovente messaggio per Fabrizio Frizzi

Due anni senza Fabrizio Frizzi: il ricordo corre sui social. Il messaggio commovente di Antonella Clerici.

Sembra ieri, e invece sono già passati due anni dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi. Era il 26 marzo 2018 quando all’Ospedale Sant’Andrea di Roma, lo straordinario conduttore e mattatore della televisione italiana si è spento. È stato un duro colpo e oggi, in un momento in cui l’Italia sta vivendo una situazione quasi folle e dolorosissima per via dell’emergenza Coronavirus, sono molti i suoi amici e colleghi che lo ricordano con il cuore colmo di amore. Ma c’è anche chi si chiede cosa avrebbe detto e fatto Fabrizio in una situazione come questa. Come Antonella Clerici.

Clerici: “Chissà cosa avresti detto del Coronavirus?”

Antonella Clerici, grande amica oltre che collega di Fabrizio Frizzi, ha infatti postato su Instagram una foto che la ritrae in compagnia del grande conduttore. La didascalia che accompagna lo scatto è una riflessione, una domanda, quasi una ricerca di conforto. “Oggi avresti certamente avuto un sorriso preoccupato ma rassicurante… chissà cosa avresti detto del coronavirus, di città vuote, di medici e infermieri eroi, di un mondo sconvolto. 2 anni senza di te senza la tua risata che riecheggia di stella in stella”. La domanda quindi è semplice, ma purtroppo senza risposta. Molto probabilmente Frizzi avrebbe avuto quel suo sguardo accogliente, avrebbe postato delle foto invitando tutti a stare in casa… forse. Purtroppo non lo potremo sapere, ma speriamo che ci mandi la sua positività. Ovunque si trovi.

Il cordoglio degli amici

Al suo saluto, a ora, se ne sono aggiunti molti altri. Oltre a quelli dei giornali e delle riviste, il ricordo di Fabrizio Frizzi corre sui social di tantissimi altri amici e colleghi. Già sotto il messaggio di Antonella Clerici vediamo i like di Alessandro Cattelan, Caterina Balivo, Stefano Macchi, Andrea Mainardi…

Fabrizio Frizzi morto: cosa era successo?

Ma cosa era successo a Fabrizio Frizzi. Per coloro che non ricordano il conduttore nel 2017 era stato colpito da una leggera ischemia cerebrale. Ricoverato e monitorato fu poi dimesso dopo circa un mese, ma chiaramente Frizzi si prese un periodo di riposo. A dicembre tornò al timone de L’Eredità. Tuttavia i problemi legati a quell’ischemia, come aveva svelato lui stesso, non erano svaniti. Lo aveva confessato in una intervista a febbraio, ma nessuno si sarebbe aspettato il peggio.

Il 25 marzo venne ricoverato d’urgenza per una emorragia cerebrale, ma purtroppo non riuscì a superare la ricaduta e nelle prime ore del 26 marzo, Fabrizio Frizzi ci lasciò all’età di soli 60 anni. Oltre 10mila persone accorsero nella camera ardente per l’ultimo saluto e le esequie, trasmesse in diretta su Rai 1 incollarono allo schermo migliaia di telespettatori, uniti nel cordoglio.