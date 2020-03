Amici 19, Maria De Filippi: “I proventi del televoto saranno interamente devoluti alla Protezione Civile Italiana”, l’annuncio a inizio puntata.

È in onda questa sera la semifinale di Amici 19. Il talent show di Maria De Filippi è giunto ormai alla penultima puntata. Che si preannuncia ricca di emozioni. I ragazzi ancora in gara sono cinque ma i posti in finale solo quattro. Uno di loro, quindi, dovrà abbandonare il programma proprio ad un passo dalla finale. Una finale alla quale i concorrenti possono accedere anche grazie al televoto. Un televoto durato quattro giorni e chiuso qualche ora prima dell’inizio della diretta di questa sera. Ed è proprio a questo proposito che Maria De Filippi annuncia che i proventi del televoto saranno interamente devoluti a favore della Protezione Civile Italiana.

Amici 19, Maria De Filippi annuncia: “I proventi del televoto saranno interamente devoluti alla Protezione Civile Italiana”

L’emergenza Coronavirus ha sconvolto ogni ambito del nostro Paese e, inevitabilmente, anche i programmi della nostra tv. Amici 19 è una delle poche trasmissioni che continua ad andare in onda, con le dovute regole e restrizioni. E, proprio a inizio puntata, Maria De Filippi annuncia un’importante iniziativa della produzione del talent show: “Ci tengo a dire che i proventi a favore di Amici ottenuti grazie al televoto aperto durante la settimana, così come quelli relativi al televoto che apriremo nel corso di questa puntata, saranno interamente devoluti a favore della Protezione Civile Italiana.”

Un gesto davvero importante, in un momento così difficile per il nostro Paese. Un momento in cui Mediaset ha deciso di lasciar proseguire i programmi hià avviati, come Amici o il GF Vip, per offrire al pubblico qualche ore di distrazione e alternativa. E voi, seguirete la semifinale di Amici 19?