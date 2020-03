Francesco Facchinetti commosso: “Sto piangendo da due ore”, l’emozionante sfogo dell’agente su Instagram, ecco le sue parole nel dettaglio.

Francesco Facchinetti sta vivendo con grande partecipazione questo momento di difficoltà per l’Italia intera a causa dell’emergenza Coronavirus. L’agente più volte ha parlato di questa situazione difficile sui social, confessando anche di aver aggredito due giovani che avevano ingiustamente preso di mira una persona cinese. Ma non è tutto. Facchinetti pochi giorni fa ha perso un suo amico, il secondo in poco tempo dopo il padre di un altro suo conoscente, entrambi deceduti presumibilmente dopo aver contratto il Covid-19. Insomma, non è un momento facile per l’agente, che poco fa ha affidato al suo profilo Instagram uno sfogo molto emozionante, in cui si è detto commosso: “Sto piangendo da due ore”, ha scritto Facchinetti. Scopriamo insieme tute le sue parole nel dettaglio.

Francesco Facchinetti commosso su Instagram: “Sto piangendo da due ore”, ecco le sue parole

Francesco Facchinetti è sempre molto attivo sui social e condivide con i suoi followers tutto quello che fa e che pensa. Poco fa il figlio di Roby Facchinetti ha affidato a Instagram un suo lungo ed emozionante sfogo, nel quale si è detto particolarmente commosso. Cos’è successo all’agente? Niente di grave fortunatamente. Le parole di Francesco sono collegate al discorso di Papa Francesco, che alle 18 si è affacciato in una Piazza San Pietro deserta per pregare in mondovisione e dare la benedizione ‘Urbi et Orbi’. Un momento davvero surreale e allo stesso tempo molto toccante, in cui il Santo Padre ha scaldato il cuore di tutti con le sue parole piene di speranza e allo stesso tempo di sofferenza per tutto quello che sta accadendo. Francesco Facchinetti è rimasto particolarmente colpito quando il Papa ha detto: “Pensavamo di vivere sani in un mondo malato”.

“Sto piangendo da due ore”, ha scritto Facchinetti, “Questo giorno non lo dimenticheremo mai”, ha aggiunto, dicendo anche che stiamo tutti vivendo la nostra Guerra Mondiale, dove il nemico è invisibile e ci saranno solo perdenti.