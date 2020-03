Andrea Iannone dopo la rottura con Giulia De Lellis spiega come sta passando questo periodo: “Il segreto è non accontentarsi”, le incredibili parole

Era ormai da qualche settimana che si rincorrevano i rumors sulla rottura tra Andrea Iannone e la bella Giuliam De Lellis, ma fino ad ora i diretti interessati avevano sempre sviato il discorso. Qualche giorno fa però, l’influencer durante una diretta Instagram ha ammesso ai fan che la sua relazione col pilota di Moto Gp era giunta al termine. Lo stupore è stavo ovviamente tanto e nonostante i fan non avrebbero disprezzato qualche info in più, la ragazza non è scesa nei dettagli della situazione. Molte sono state anche le domande poste al pilota, che fino ad oggi ha preferito chiudersi nel silenzio più totale, salvo poi lasciarsi scappare qualche piccola indiscrezione durante la diretta con l’amico Max Biaggi. Iannone che nell’ultimo periodo si è trovato ad affrontare una difficile accusa di Doping sta trascorrendo questo periodo di quarantena insieme alla famiglia e attraverso alcune storie di Instagram ha voluto fare chiarezza su quanto sta accadendo nella sua vita nell’ultimo periodo.

Andrea Iannone dopo la rottura con Giulia: “Il segreto è non accontentarsi”

Andrea Iannone nelle ultime settimane si è mostrato particolarmente cupo, probabilmente non solo per la situazione lavorativa che gli sta portando preoccupazioni, ma anche per la fine della sua relazione con Giulia De Lellis. I due avevano fatto sognare migliaia di fan negli ultimi mesi, che avevano visto nella loro storia una vera e propria favola, nonostante la sintonia e il feeling che mostravano di avere, le cose non sono andate come sperate. Dopo la conferma della fine della relazione da parte di Giulia, arriva anche quella di Andrea, che ieri sera ha risposto ad alcune domande sul suo account ufficiale Instagram. In particolare, un fan gli ha chiesto se per lui contasse più la fama, i soldi o l’amore. La risposta del pilota avrà certamente stupito molte persone. In particolare il ragazzo ha risposto che la fama vale 0: “La fama vale 0 se non è conseguenza di una passione. Viviamo in una società che ci fa percepire la fama come obiettivo, quando in realtà va accettata dopo aver dimostrato di saper fare qualcosa”.

E in particolar modo ha avuto da dire qualcosa sull’amore: “Il segreto è non accontentarsi. Trovare la persona giusta con la quale condividere tutto. Non è facile e spesso non è per sempre… L’importante è non avere rimpianti e conservare il rispetto per ciò che è stato. Di sicuro l’amore vero arriva sempre nel momento giusto, e se non è arrivato non è il momento giusto.“