Nella casa del Grande Fratello VIP, Patrick ed Antonio Zequila hanno parlato dopo le liti degli ultimi giorni. Ecco le loro parole.

Nella scorsa puntata del Grande Fratello VIP andata in onda mercoledì 25 marzo, Patrick al momento delle nomination ha fatto il nome di Antonio Zequila. Quanto accaduto ha fatto scaldare lievemente gli animi: l’attore si è arrabbiato ed ha definito quello di Patrick ‘un colpo basso’. Inoltre l’ultimo acceso scontro tra Sossio ed Antonio ha portato qualche preoccupazione. Così Patrick ha deciso di parlare con Antonio per farlo ragionare e per mettere in chiaro alcune cose. Anche il portale ufficiale del reality ha riportato le parole dei due coinquilini. Ecco cosa si sono detti i due concorrenti.

Grande Fratello VIP, Patrick: “Non era una critica”, arriva il confronto

Questa mattina di 27 marzo nella casa del Grande Fratello VIP, Patrick si è preoccupato di parlare con Antonio Zequila, ancora visibilmente provato dopo le discussioni avute in settimana. “Ho notato un po’ di insofferenza come ti ho detto, ho cercato di dirti di non infierire”: sono queste le parole di Patrick che allude all’acceso scontro tra Zequila e Sossio. L’attore si è mostrato ancora risentito per alcune critiche ricevute e risponde che con l’ex di Uomini e Donne Over ha chiarito. “Era rimasto male perché gli avevo detto di parlare bene italiano invece che di moderare i termini” ha spiegato. Patrick ha cercato poi di far ragionare il suo coinquilino. “La mia non voleva essere una critica, mi riferivo al tuo carattere, a volte ti senti di più degli altri, ma mi sono dispiaciuto, non voglio che ci stai sempre a pensare”. Apparentemente più sereno, l’attore risponde che non ha mai mancato di rispetto, ‘ho sempre giocato‘ ha aggiunto.