Amici 2020, semifinale: anticipazioni e finalisti, chi sarà eliminato?

Anticipazioni Amici 2020, semifinale: chi sarà eliminato e chi sono i finalisti?

Rullo di tamburi… manca ormai una settimana alla Finale di Amici 2020 e tutti si chiedono chi saranno i vincitori. I concorrenti rimasti in gara, e che vedremo questa sera durante la Semifinale di Amici 2020, sono Gaia Gozzi, Javier, Nicolai, Nyv e Giulia Molino. Questa sera, ancora una volta senza pubblico per via dell’emergenza Coronavirus, scopriremo chi saranno i 4 concorrenti che si potranno aggiudicare un posto per la Finale del programma. Cosa ci dicono le anticipazioni? Come si vota per scegliere il proprio concorrente preferito? Chi saranno i finalisti e chi è il vincitore più quotato?

Amici 2020, semifinale: anticipazioni

Dalle anticipazioni sulla Semifinale di Amici 2020 sappiamo che oltre ai professori, a giudicare le esibizioni dei ragazzi troveremo Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e un terzo giudice esterno che però ancora nono conosciamo. Dopo infatti aver visto sulle poltrone Alessia Marcuzzi e Christian De Sica, scopriremo chi ci sarà questa sera.

Chi sarà eliminato a un passo dalla Finale?

Altre anticipazioni riguardano l’eliminato. Chiaramente non abbiamo certezze a riguardo perché tutto dipenderà da come andranno le esibizioni stasera, ma possiamo farci un’idea. Sicuramente infatti gli occhi sono puntati su Javier che si trova in particolare crisi. Si sente solo, isolato, non è riuscito a legare bene con gli altri concorrenti e patisce molto la figura di Nicolai. Le dimostrazioni di questa sofferenza sono state palesi e Javier ha avuto una vera e propria crisi. Tuttavia ha dichiarato di essere ad Amici per vincere e magari con l’aiuto del pubblico riuscirà a superare questo momento. A rischio potrebbe essere anche Giulia Molino che si è scontrata duramente con la professoressa Anna Pettinelli negli ultimi giorni.

Come votare ad Amici 2020 per la semifinale

Se stasera vorrete partecipare al televoto per la Finale di Amici 2020 sappiate che si può votare ancora oggi per il proprio preferito e sperare che sia il prescelto. Chi otterrà più voti potrò piazzarsi davanti alla commissione e provare ad ottenere subito la maglia per la Finale di Amici. Per mandare la vostra preferenza potrete votare inviando un sms al 477.000.1 con il codice o il nome dell’allievo.