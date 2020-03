Clizia Incorvaia, la rivelazione inaspettata: cosa ha deciso di fare per Paolo Ciavarro, il concorrente conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip.

La quarta edizione del Grande Fratello Vip è giunta quasi al termine. Mancano, infatti, solo due puntata al gran finale del reality di Canale 5. Un reality che ha regalato tantissimi colpi di scena ed emozioni. Grazie anche alla coppia nata nella Casa più spiata della tv. Parliamo di quella formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, due tra i protagonisti più amati di questa edizione. Clizia ha abbandonato la Casa circa un mese fa, mentre Paolo è ancora in gioco, in lizza per un posto nell’attesissima finale. Ma, anche a distanza, i due piccioncini non fanno altro che mandarsi messaggi e dediche d’amore. Paolo direttamente dalla Casa, Clizia attraverso i suoi social. Ma è al settimanale Oggi che la bellissima modella rivela cosa ha intenzione di fare per il suo ‘principe’ dopo il GF Vip. Curiosi di scoprirlo? Ve lo sveliamo subito.

Clizia Incorvaia, la rivelazione inaspettata: tatuaggio per Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia è sempre più pazza del suo Paolo Ciavarro. I due si sono conosciuti durante l’edizione ancora in corso del Grande Fratello Vip. E se inizialmente i due hanno vissuto il loro sentimento con cautela, oggi non si nascondono più. Entrambi non vedono l’ora di rivedersi e le dediche d’amore a distanza tra i due non si contano! E, al settimanale Oggi, Clizia rivela cosa ha intenzione di fare per il suo Paolo, per il quale ammette di provare un sentimento vero: “Mi ha rubato il cuore. Tatuerò il suo nome sulla mia pelle.” Eh si, avete capito bene! Clizia ha intenzione di dare una prova davvero ‘indelebile’ dei suoi sentimenti per Paolo, dedicandogli un tatuaggio. Un gesto che solo una persona super innamorata potrebbe pensare di fare. Che dire, Paolo sarà più che felice di scoprire quale sorpresa ha in serbo per lui la sua Clizia.

Intanto, Clizia non smette mai di sostenere Paolo nel suo percorso al GF Vip. In questo momento, il concorrente è in nomination, al televoto contro Patrick e Antonio Zequila. E gli appelli di Clizia sui social per salvare Paolo sono davvero tantissimi. Che dire, al GF Vip è nato davvero un grande amore. E voi cosa pensate della coppia,vi piacciono Paolo e Clizia insieme?