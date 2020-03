Grande Fratello Vip, volano parole dure in veranda: “La sua voce denota falsità”; ecco cosa è accaduto poco da nella Casa del reality di Canale 5.

Manca pochissimo alla finalissima del Grande Fratello Vip. L’ultima puntata dello show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda mercoledì 8 aprile e nella Casa la gara si fa sempre più accesa. Le liti sono sempre nell’aria e, senza dubbio, tra le concorrenti più discusse di questa edizione c’è Antonella Elia. La bionda showgirl è entrata in conflitto con un bel po’ di persone nella Casa più spiata della tv. Tra queste anche Licia Nunez che, qualche ora fa, in una chiacchierata in giardino con Patrick Ray Pugliese, ha commentato proprio alcuni atteggiamenti di Antonella. Soffermandosi su un particolare: la sua voce. Scopriamo le parole della Nunez.

Grande Fratello Vip, volano parole dure in Casa: “La sua voce denota falsità”, Licia Nunez vs Antonella Elia

“Comunque ci sono certe voci che io proprio non riesco a sopportare!”, è così che inizia una chiacchierata davvero interessante veranda tra Teresanna, Patrick e Licia. A pronunciare queste parole è proprio Licia, che si lascia andare ad alcuni commenti su Antonella Elia che non sono passati inosservati. La Nunez sottolinea come la concorrente continui a mandarle frecciatine:”Lo fa sempre, ma la mia risposta è sorridere sempre.” Licia spiega come anche durante la clip mandata nella scorsa puntata, Antonella l’abbia definita ancora una volta ‘vipera e viscida’. Ma lei ha preferito rispondere ridendole in faccia: “Si commenta da sola, è proprio quella voce che denota falsità”. Parole davvero forti quelle di Licia Nunez, che, dopo un po’, torna sulla lite furiosa avvenuta tra Antonella e Fernanda Lessa a causa di alcuni biscotti: “Antonella ha fatto l’ennesima figuraccia in televisione”. E quando Patrick racconta di essersi leggermente avvicinato ad Antonella poiché negli ultimi giorni la vede sinceramente cordiale con lui, Licia è molto diretta: “Consentimi di dirtelo, non hai capito nulla. Ti prego!”. Insomma, la Nunez sembra avere le idee molto chiare su Antonella Elia, con la quale all’inizio aveva anche instaurato un buon rapporto.

Durante la chiacchierata, i concorrenti commentano anche l’uscita dalla casa di Fernanda Lessa. Per loro, la modella ha fatto un percorso meraviglioso nella Casa, ma, nelle ultime settimane, è apparsa molto stanca e desiderosa di tornare da suo marito. Motivi che avrebbero influito sull’esito del televoto. E voi, cosa pensate dei vip ancora in gara nel reality? Chi dovrebbe vincere la quarta edizione del GF Vip?