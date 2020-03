Roby Facchinetti scrive una canzone per la sua Bergamo e racconta di come la città sia molto ferita.

Roby Facchinetti, leader dei Pooh, è stato intervistato da Francesco Raiola per Fanpage e ha raccontato di una città, Bergamo, molto più devastata dal Coronavirus di quanto non si possa pensare. L’intervista arriva in concomitanza con l’uscita della canzone Rinascerò, Rinascerai, scritta insieme a Stefano D’Orazio per cercare di dare un po’ di energia, di coraggio e di “good vibes” alla loro città, Bergamo. Una canzone che nasce dal dolore di vedere le immagini delle bare portate via dall’esercito. Una situazione, quella della sua città, straziante e se fino ad oggi avevamo aggiornamenti praticamente sempre dal figlio, Francesco, ora torna a dire la sua anche Roby Facchinetti e le sue parole sono preoccupanti e preoccupate.

Facchinetti e la situazione a Bergamo per il Coronavirus

Nell’intervista di Fanpage, il leader dei Pooh spiega che in queste settimane lui e i suoi cari hanno perso amici e conoscenti per colpa del virus e che sembra che tutte le famiglie bergamasche siano colpite da questo orribile mostro. Rinascerò, Rinascerai è un grido di speranza, nato proprio dopo aver visto quelle immagini così strazianti, con un video che vede protagonisti medici e infermieri, ma anche giocatori dell’Atalanta e personaggi di Bergamo. Un progetto “home-made” insomma che sta ottenendo i risultati sperati perché oltre a donare il ricavato all’ospedale, molte persone hanno confermato a Roby Facchinetti che questa canzone li sta aiutando a stare meglio e a sconfiggere questo momento così complicato.

Sconforto enorme in questo momento

Facchinetti spiega poi che questo momento è per lui molto tragico che ci sono famiglie distrutte e paesi decimati e i numeri, a suo dire, sono molto più alti rispetto a quello che leggiamo. “C’è uno sconforto enorme”.

Anche lui, come tutti, utilizza la tecnologia e le videochiamate per trovare un po’ di gioia, per assicurarsi che amici e parenti stiano bene in una situazione del tutto anomala.