Cecilia Rodriguez ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram davvero incantevole: anche il fidanzato Ignazio Moser non si trattiene e lascia un commento.

L’emergenza Coronavirus obbliga tutti a restare nelle proprie case. L’isolamento domestico è stato imposto dal governo per evitare ulteriori contagi. Così Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser stanno trascorrendo insieme questo periodo a Trento, in montagna. Con ricette culinarie, passeggiate e giochi, i due hanno costruito il loro nido d’amore. Pochi minuti fa la splendida argentina ha pubblicato un suo selfie davvero incantevole: la sua bellezza ha lasciato tutti senza parole, anche il suo fidanzato trentino non si è trattenuto dal commentare. Ecco le parole di Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez incantevole su Instagram: spunta il commento di Ignazio

Cecilia Rodriguez su Instagram ha lasciato tutti senza parole: i fan dell’argentina sono rimasti davvero sbalorditi nel vedere tanta bellezza. La sexy ex gieffina ha pubblicato un selfie in costume: la bella giornata di oggi le ha permesso di indossare un bikini e prendere il sole sul terrazzo. La sua scollatura è in primo piano, così come il suo sguardo travolgente. Cecilia è davvero bella: anche la sua dolce metà, Ignazio Moser, non è riuscito a trattenersi. Ha commentato immediatamente il post pubblicato da pochi minuti. Una sola parola ha scritto il trentino: ‘Pazzesca‘. Ed è proprio così: l’argentina ha incantato tutto il web con il suo selfie. Curiosi? Eccolo qui:

Quello di Ignazio Moser non è l’unico commento: tantissimi i fan ed amici intervenuti sotto il post per dire la loro e complimentarsi con la Chechu. “Copio Nacho, pazzesca”, “La bellezza”, “Divina” sono alcuni dei complimenti per l’argentina. La sorella di Belen ha davvero stregato tutti con il suo sguardo e con le sue forme da urlo. I fan sono rimasti senza parole.