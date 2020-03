Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha parlato in conferenza stampa da Palazzo Chigi sull’emergenza Coronavirus: “400 milioni ai comuni per la spesa”

Giuseppe Conte parla in diretta da Palazzo Chigi per fare il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus. Il Presidente Conte ha già parlato più volte in diretta per comunicare al popolo italiano le indicazioni per contrastare il contagio del virus il più possibile. Attualmente, però, le domande che si pone la popolazione sono tante. Tante altre. E Conte prova a dare risposta. Partendo da chi ha bisogno di fare la spesa ma, con tutto fermo (anche il lavoro), non riesce. “Con ordinanza delle protezione civile aggiungiamo a questo fondo 400 milioni, un ulteriore anticipo che destiniamo ai comuni col vincolo di destinarlo alle persone che non hanno i soldi per non fare la spesa. Da qui nasceranno buoni spesa ed erogazioni di generi alimentari”, spiega il Presidente del Consiglio.

Giuseppe Conte parla in conferenza stampa da Palazzo Chigi: “400 milioni ai comuni”

Si parla di 400 milioni da affidare ai Comuni per buoni spesa come contributo ai cittadini in difficoltà. Poi, Conte ha aggiunto: “Ho appena firmato un dpcm che dispone 4,3 miliardi a valere sul fondo di solidarietà dei Comuni”. In conferenza stampa, il Presidente del Consiglio ha voluto anche sottolineare: “Oggi segnaliamo il numero più alto di guariti. Ci confronteremo a inizio settimana con gli esperti e confidiamo che ci portino buone notizie”.

Per quanto riguarda la situazione a livello ‘europeo’, Conte commenta così: “Non passerò alla storia per chi non si e’ battuto: mi batterò sino alla fine per una soluzione europea”. Negli ultimi giorni si è discusso tanto degli aiuti che l’Italia si aspettava dall’Europa e dalle risposte che, purtroppo, ancora non sono arrivate. Giuseppe Conte ha voluto specificare che non resterà con le mani in mano e farà tutto il possibile per il bene dell’Italia.