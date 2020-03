Povia, un incidente gli ha cambiato la vita: il racconto da brividi

View this post on Instagram

POSITIVI, OTTIMISTI, ALLEGRAMENTE DEPRESSI. Nessuna soluzione economica seria (io forse 600 euro al mese, forse e quando?), non si sa la fine di questo incubo, ogni giorno notizie brutte, dobbiamo stare in casa, non si lavora, la spesa la facciamo soli, siamo tutti in crisi, anche chi si nasconde nella sua ombra, darei uno schiaffetto a chi scrive #andràtuttobene (che cazzo di frase è), l’Unione europea è una disunione totale, la politica arranca nel non senso del consenso, il Papa parla da solo e il vero scoop è la piazza deserta, aumentano contagi e morti, la gente non canta più sui balconi, non vediamo l’ora di andare a buttare la spazzatura per fare 2 passi sempre soli.. si insomma, dobbiamo essere positivi e ottimisti e io lo sono e sono anche allegramente depresso. Stiamo solo attenti perchè a diventare scemi e allocchi, il passo è breve. ps un dettaglio, il mio tour è quasi saltato ma sono positivo (vedi foto). Condividi RadioPovia, post prima di questo.