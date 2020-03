Chiara Nasti, fastidioso inconveniente: “Mi sono svegliata così”, il racconto dell’influencer nelle storie Instagram, ecco cos’è successo.

Chiara Nasti trova sempre il modo di dialogare con i suoi fan, anche in questo periodo di quarantena forzata dovuto all’emergenza Coronavirus, che sta costringendo tutti in casa. L’influencer sta approfittando di questo periodo di ‘clausura’ per dedicare del tempo ai suoi followers e raccontare loro tutto quello che fa. Poco fa, ad esempio, ha condiviso con loro il brutto inconveniente che le è capitato. Chiara si è svegliata con uno strappo muscolare alla schiena. Una cosa davvero fastidiosa, che è riuscita più o meno a superare facendo un po’ di stretching e qualche esercizio. “Oggi mi sono svegliata completamente bloccata”, ha raccontato la Nasti, “perché ieri ho fatto la pazza e ho ballato per tutta la casa con la musica in 8d”. “Non potete capire”, scrive Chiara nella didascalia del suo video, nel quale spiega di essersi un pochino ripresa grazie allo stretching.

Chiara, dunque, si è divertita a ballare ascoltando musica con il particolare effetto 8d, che dà la sensazione di sentire il suono al di fuori degli auricolari, come se arrivasse dall’esterno. Una cosa che ha, a quanto pare, l’ha fatta particolarmente divertire, ma allo stesso tempo le ha provocato questo fastidioso problema, che va ad aggiungersi all’insonnia che, come lei stessa ha raccontato, sta caratterizzando le sue notti da qualche tempo.