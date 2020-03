Dopo la puntata delle semifinale di Amici 19, un professore si è lasciato andare ad uno sfogo sul suo canale social ufficiale: ecco cosa dice.

Così come tutte le altre, anche la semifinale di Amici 19 è stata una puntata ricca di emozioni. E, soprattutto, ricca di esibizioni davvero incredibili. I cinque semifinalisti, ancora una volta, hanno avuto la possibilità di mostrare dinanzi alla giura il loro talento. Non è affatto un caso se, sia nel ballo che nel canto, le performances sono state indescrivibili. Tuttavia, a poche ore dalla semifinale, un professore si è lasciato andare ad un sfogo sul suo canale social ufficiale. Un messaggio ‘enigmatico’ per certi versi, ma che per altri, invece, tende a sottolineare la maestosità di questo show. ‘Che io ci sia o no domani’, queste alcune delle parole che più sono rimaste impresso di questo post social. Ma di chi parliamo? Scopriamo tutti i dettagli.

Amici 19, lo sfogo di un professore dopo la semifinale: parole ‘enigmatiche’

A poche ore dalla semifinale di Amici 19, un professore della commissione di ballo ha voluto scrivere uno sfogo del tutto personale sul suo canale social ufficiale. Ci riferiamo a Timor Steffens? Nient’affatto! Stiamo parlando di Veronica Peparini. Subito dopo la penultima puntata del talent, la coreografa romana si è lasciata andare a delle parole alquanto ‘enigmatiche’. Non soltanto, come dicevamo precedentemente, la sorella del direttore artistico del programma ha sottolineato l’importanza del talent. E quanto sia per sempre grata all’opportunità che Maria De Filippi e tutto il programma sta dando alla danza la possibilità di esprimersi. Insomma, parole davvero da brividi, c’è poco da dire. Tuttavia, il ‘problema’ sussiste subito dopo. Quando Veronica si lascia andare a delle parole davvero ‘strane’. Ecco di che cosa parliamo nel dettaglio.

‘Che io ci sia o no domani’, queste alcune delle parole di Veronica Peparini che incutono un po’ di ‘terrore’. Che abbia intenzione di abbandonare il talent? Da quanto traspare, non sembra voglia farlo. Ma, quindi, cosa vorranno dire le sue parole? Lo scopriremo!