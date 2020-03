Mika, chi è il suo storico fidanzato Andreas Dermanis: età, carriera e vita privata del regista

Mika, chi è il suo storico fidanzato Andreas Dermanis: età, carriera, vita privata e Instagram del regista legato alla celebre pop star da 14 anni.

Mika è senza alcun dubbio una delle più grandi pop star degli ultimi anni. La sua inimitabile voce e il suo inconfondibile stile ne fanno un artista unico, davvero amatissimo dal pubblico, in particolare quello italiano, che ha imparato a conoscerlo come persona. Mika, infatti, è stato giudice di X Factor per tre edizioni, dal 2013 al 2015. La sua simpatia, la grande autoironia e la dolcezza che ha dimostrato all’interno del programma, lo hanno fatto entrare ancora di più nel cuore degli italiani. Da sempre particolarmente legato al nostro Paese, oggi la pop star sarà ospite a Domenica In, rigorosamente in collegamento. L’emergenza Coronavirus, infatti, costringe anche il programma di Mara Venier a qualche modifica per evitare contatti ravvicinati tra le persone. Tutti gli ospiti della conduttrice veneta, così come la settimana scorsa, saranno in collegamento in diretta da casa propria, compreso Mika, che interverrà da Atene. Proviamo a conoscere meglio la vita sentimentale del cantante, che da 14 anni è legato al suo compagno Andreas Dermanis: ecco qualche notizia su di lui.

Mika, ecco il suo fidanzato Andres Dermanis: chi è il regista legato alla pop star da 14 anni

Mika è un personaggio amatissimo dal pubblico ed è una persona molto aperta e disinibita, così come ha dimostrato anche quando era giudice a X Factor. Il cantante, però, è molto ‘ermetico’ sulla sua vita sentimentale. Non tutti, infatti, conoscono il suo storico fidanzato Andreas Dermanis. Il motivo sta nel fatto che Andreas è incredibilmente riservato e non gli piace stare sotto i riflettori, come lo stesso Mika ha raccontato in diverse occasioni. Di origini greco-inglesi, Andreas è un regista e lavora in Inghilterra, dove si occupa fondamentalmente di documentari, anche se negli ultimi anni si è dedicato anche ai videoclip musicali, compreso uno di Mika, ‘Staring At The Sun’. Proprio a proposito della sua riservatezza, Andreas mantiene privato il suo profilo Instagram, per cui si sa davvero poco della sua vita privata, se non che ha poco più di 30 anni.

Anche sul profilo Instagram di Mika è quasi impossibile trovare una foto col suo compagno. L’ultima risale a maggio 2019 e li vede entrambi in casa a Parigi, intenti a fare colazione.

La relazione tra Mika e Andreas procede da ben 14 anni, tra alti e bassi. La pop star, infatti, non ha mai negato di aver avuto anche qualche momento difficile con il suo compagno, ma il loro amore è stato sempre più forte di tutto e li vede ancora oggi felicemente insieme.