In questo suo ultimo post su Instagram, Belen Rodriguez ha svelato un inedito retroscena sul suo rapporto con Stefano De Martino: ecco cosa dice.

Con la loro bellezza e il loro amore, Stefano e Belen formano una delle coppie più belle della televisione italiana. Si sono sposati nel 2015. E, nonostante diversi anni di ‘separazione’, i due sono ritornati insieme più innamorati e felici che mai. È passato, infatti, circa un anno da quando hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma. E, da quel momento, non si sono mai più lasciati. Nonostante gli impegni lavorativi di entrambi che li porta spesso a viaggiare, i due piccioncini riescono sempre a ritagliarsi del momento per loro. Ecco, la domanda che, adesso, ci facciamo è un’altra: quando è nato tutto? Certo, sappiamo che la scintilla è ‘scoccata’ ad Amici. Durante l’edizione in cui Belen era ospite fissa del programma. Quando, però, entrambi hanno capito di essere innamorati l’uno dell’altro? A svelare ogni cosa è la diretta interessata. Che, in questo suo ultimo post social, ha rivelato un retroscena davvero inedito. Ecco di che cosa parliamo.

Belen Rodriguez, retroscena inedito su Stefano: quando ha capito di essere innamorata di lui

Correva l’anno 2012 quando Belen faceva il suo debutto ad Amici di quell’anno come ospite fissa. Ed è proprio in questa occasione che, per la prima volta, ha conosciuto Stefano De Martino. Da quel momento, i due non si sono più lasciati. Tanto che, dopo qualche anno, sono convolati a nozze. E sono diventati genitori, poi, del tenero Santiago. Quando, però, la showgirl argentina ha capito di essere innamorata del ballerino napoletano? A svelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è la diretta interessata. Che, in questo suo ultimo post social, ha confessato un retroscena davvero inedito su questa storia d’amore. In questo breve video caricato sul suo account social ufficiale, la modella ha mostrato una performance di Stefano sulle note di ‘Fix You’, emozionante canzone dei Coldplay. E a queste immagini ha corredato delle parole davvero da brividi.

‘Da quella sera tu non sei mai uscito dai miei pensieri e mai ne uscirai’, queste le parole che Belen dedica a Stefano. Rivelando soltanto adesso, quindi, il momento preciso del suo innamoramento per il ballerino napoletano.

Come l’ha riconquistata?

Come tutte le coppie, anche Stefano e Belen hanno vissuto un momento ‘no’. Per diversi anni, infatti, sono stati divisi. Ed hanno cercato di rifarsi una vita. Soltanto da un anno, però, sono ritornati una coppia a tutti gli effetti. Ecco. Come l’ha riconquistata il napoletano? A rivelare ogni cosa è la modella. Che, in una recente intervista a Verissimo, ha parlato di questo episodio ‘particolare’ che ha cambiato nuovamente le loro vite.