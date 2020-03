Elettra Lamborghini ha pubblicato un duro sfogo choc tra le sue stories di Instagram: “Gli tirerei un dritto in faccia”, ecco a chi si riferisce

L’emergenza Coronavirus ha costretto milioni e milioni di italiani alla quarantena ‘forzata’. Ormai sono circa tre settimane che si esce di casa solo per motivi di lavoro, salute o per andare a fare la spesa. I contagi nel frattempo diminuiscono, ma lentamente, così come il numero dei morti. Il termine ultimo, sabato 4 aprile, sarà sicuramente prorogato, almeno fino al 15 aprile. Molte regioni d’Italia hanno già attuato la proroga. L’emergenza è ancora viva nel nostro paese e il picco di contagi non è ancora arrivato. Gli italiani, dunque, si preparano ad altre due settimane (almeno) di passione.

Tra gli italiani in quarantena vi è anche Elettra Lamborghini, giovane cantante e rampolla della famiglia Lamborghini, che oggi pomeriggio sul suo account Instagram ha pubblicato un durissimo sfogo.

Elettra Lamborghini, duro sfogo su Instagram

La rampolla di casa Lamborghini sta trascorrendo questi giorni di quarantena insieme al fidanzato e futuro marito Afrojack. La giovane cantante ogni giorno pubblica foto e stories per tenere aggiornati i suoi milioni di seguaci. A chi le ha chiesto come ammazzasse il tempo durante la quarantena, la Lamborghini ha gentilmente risposto: “Mangio, dormo, sto con il mio fidanzato, faccio puzzle, preparo il matrimonio” e molto altro ancora. Elettra, inoltre, ha spesso sottolineata di sentirsi fortunata per aver avuto l’opportunità di trascorrere questi giorni di quarantena insieme al fidanzato. Molte coppie, infatti, sono state ‘separate’ dal decreto del governo. Allo stesso tempo, però, la Lamborghini avverte la mancanza della sua famiglia. La cantante oggi pomeriggio ha pubblicato un durissimo sfogo tra le stories di Instagram, rivolgendosi a quanti trascorrono questi giorni a casa con gli amici: “Dalle stories delle altre persone” – ha esordito la Lamborghini – “vedo che trascorrono del tempo insieme agli amici. La gente muore e questi si vedono con gli amici?“. La cantante poi ha aggiunto: “Ne riparliamo quando a giugno, con 30 gradi, saremo chiusi in casa per colpa vostra. Mi verrebbe da tirarvi un dritto in faccia“. La cantante di certo non è stata dolce, ma nelle stories successive ha addirittura affondato il colpo: “Comunque certa gente non merita i follower che ha, anche quei pochi non comprati“.

A chi si riferisce la Lamborghini? La ricca ereditiera ovviamente non ha fatto nomi, ma ha precisato: “Fanno anche stories“, alludendo dunque a personaggi abbastanza famosi sui social network. Il consiglio da dare a queste persone è sicuramente quello di restare a casa e incontrare quanto meno persone possibile.