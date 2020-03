Amici 19, Gaia Gozzi punta alla rivincita: “Sarebbe il dolore più grande”

Amici 19, Gaia Gozzi punta alla rivincita e durante il daytime si sfoga con Javier tirando le somme del suo percorso: “Sarebbe il dolore più grande”

Parte il conto alla rovescia per questa super finale di Amici, in cui vedremo finalmente trionfare uno dei quattro concorrenti tra: Gaia Gozzi, Javier Rojas, Nicolai Gorodiskii e Giulia Molino. I quattro ragazzi sono arrivati ormai alle battute finali e questo è il momento per spingere ancora oltre le loro capacità, per dimostrare a tutti il loro talento e alzare così la coppa della vittoria. Due ballerini e due cantanti a contendersi il primo premio tanto sognato e osannato. Ovviamente questi sono giorni di grande tensione per la preparazione di tutti i brani e le coreografie, ma soprattutto per fare un recap di tutto il percorso all’interno della scuola. In particolar modo, è stata Gaia la prima a tirare le somme del suo percorso ad Amici. Per la cantante questa è stata un’occasione unica che le ha dato il sapore della rivincita, sì, perché prima di Amici era arrivata seconda a X-Factor, dietro i Soul System.

Gaia ha trovato in Javier un buon compagno con cui parlare e sfogarsi, conscia del fatto che anche il ballerino ha dovuto affrontare molte sfide e spesso dei sacrifici, per poter arrivare dov’è ora. La ragazza gli ha confidato che arrivata a questo punto non può non essere grata a tutto il programma per la possibilità che le è stata data. Uscire da un programma e poi non avere il successo sperato non è semplice e ancor di più essere lontano dalla famiglia. La ragazza ha raccontato con grande emozione i sacrifici che i genitori hanno fatto per poterle permettere di inseguire il suo sogno della musica qui in Italia e ora lei vorrebbe solamente ripagarli di questi sacrifici, raggiungendo il successo. Il ballerino l’ha rincuorata facendole notare che ha fatto un bellissimo percorso e certamente le soddisfazioni non finiranno ora.

In particolar modo la cantante ha detto: “Io adesso sono diversa da quando sono entrata. Per me quello, al di là della classifica su iTunes che è un sogno, io sono contenta di come mi sono aperta. Di come ho imparato a togliere le paure che avevo di non piacere, di non essere abbastanza o di non riuscire a emozionare. Quando ho tolto quelle cose ho iniziato ad arrivare alle persone, secondo me…Io ho un rapporto molto bello con la mia famiglia ed è stato un po’ tosta. Negli ultimi cinque anni li ho visti poco, scendevo poco. E ci stavo male, perché non c’ero… Non avevo una lira e io volevo ripagarli di quello che mi avevano dato negli anni, e non riuscivo. Io voglio dare un senso ai sacrifici che ho fatto per non stare con i miei. Perché se abbiamo fatto questi sacrifici per niente sarebbe il dolore più grande…” Per vedere il video completo puoi cliccare QUI.