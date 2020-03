Belen Rodriguez coi guantoni, ‘pugni’ per Stefano: il video imperdibile

Allenamento con i guantoni per Belen Rodriguez, la showgirl ‘prende a pugni’ Stefano De Martino: ecco il video imperdibile

Quarantena ‘forzata’ per Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la coppia sta trascorrendo questi giorni a casa a Milano insieme al piccolo Santiago e alla famiglia della showgirl argentina. I due, come sappiamo, sono tornati insieme lo scorso anno, dopo un periodo di crisi durato ben quattro anni. La Rodriguez, qualche giorno fa, ha confessato anche qual è stato il momento esatto in cui è rimasta fulminata dal ballerino napoletano. La showgirl ha pubblicato sul suo account Instagram un video di una passata edizione del serale di Amici, scrivendo: “Quella sera me la ricordo come se fosse ieri… E da quella sera tu non sei mai uscito dai miei pensieri, e mai ne uscirai“. Dopo la separazione da De Martino, la Rodriguez è stata fidanzata con il motociclista Andrea Iannone, ma a quanto pare il suo cuore non ha mai smesso di battere per il marito.

Belen Rodriguez, ‘pugni’ a Stefano: il video

Un altro giorno di quarantena è ormai passato. Milioni di italiani sono alle prese con le misure restrittive dettate dal governo in seguito all’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. I personaggi famosi, per ammazzare il tempo, stanno organizzando delle dirette sul proprio account social: sessione di domanda e risposta, dirette condivise con amici e colleghi, ricette di cucina, allenamento e tanto altro ancora. Nonostante la quarantena, i cosiddetti “vip” non rinunciano all’attività fisica. La maggior parte si tengono in forma allenandosi a casa con attrezzi fai-da-te. Questa sera, la Rodriguez ha pubblicato un video, nel quale si allena con i guantoni insieme al compagno. L’argentina ‘prende a pugni’ De Martino, che nel frattempo le insegna le basi della boxe. Belen ascolta e prova ad imparare, anche se le risulta molto faticoso. Tra i due si nota una perfetta sintonia e soprattutto una grande complicità. Per loro sembra che il tempo non sia mai passato. Stefano è sempre stato il grande amore di Belen e viceversa la showgirl argentina lo è stata per il ballerino napoletano.

I due a breve potrebbero pensare anche di allargare la famiglia e dare un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago. Spesso si è vociferato di una presunta gravidanza, ma al momento l’argentina non è in dolce attesa. Riguardo ad un secondo matrimonio, invece, De Martino ha spesso bissato la domanda. Un altro figlio, dunque, sì, ma adesso è presto, mentre il matrimonio quasi sicuramente no.