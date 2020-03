Coronavirus, aiuti dall’Albania: il messaggio di Kledi Kadiu

Kledi Kadiu onora i medici albanesi arrivati in Italia per aiutare durante l’emergenza Coronavirus.

L’emergenza Coronavirus, in Italia, continua. Sebbene molti esperti sostengano che il picco sia vicino e che quindi, a breve potrebbe cominciare la discesa dei contagi, gli aiuti servono sempre. Soprattutto a livello sanitario. Così il premier albanese Edi Rama, ha dichiarato che la sua nazione non può non aiutare l’Italia definendola come un “amico in difficoltà”. Così una delegazione di 30 medici e infermieri è partita da Tirana per andare a portare il proprio supporto ai medici nostrani nella lotta al virus. Un bel gesto che è stato commentato da uno dei membri più famosi della comunità albanese in Italia: Kledi Kadiu, ex ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi.

Medici albanesi in Italia per l’emergenza Covid-19

Arrivano aiuti dall’Albania per l’emergenza Coronavirus. Come abbiamo già anticipato, 30 medici e infermieri sono partiti per il nostro paese, spiegando che l’Italia è un po’ come casa loro da quando “I nostri fratelli e sorelle ci hanno salvato in passato ospitandoci” ha ribadito il Premier che ha aggiunto come loro non siano ricchi, ma abbiano la memoria per ricordare le cose belle ricevute in passato dal nostro Paese. Il Ministro degli Esteri Di Maio, come riporta Repubblica, ha ringraziato pubblicamente l’Albania per la solidarietà dimostrata che si spera ricordi a tutta l’Unione Europea come questi siano i valori su cui si fonda proprio l’UE. I medici albanesi sono arrivati in Italia, precisamente a Roma e hanno pernottato alla Cecchignola, ad accoglierli oltre a Di Maio anche il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri e il vice capo Dipartimento della Protezione civile, Agostino Miozzo.

Il messaggio di Kledi Kadiu per l’Albania

A celebrare questo gesto straordinario è intervenuto anche Kledi Kadiu. L’ex ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi è infatti di origini albanesi e ha voluto rimarcare la generosità della sua terra, che ha sempre difeso. “A volte quello che non ha nulla è quello che ti tende la mano. Ps. Senza a Volte”. Ad accompagnare queste parole due bandierine, una dell’Italia, chiaramente, e una dell’Albania.