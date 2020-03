Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi cambia look durante questa quarantena: lo stupore dei fan subito dopo la diretta con Gianni Sperti su Instagram

Giorni di quarantena forzata per tutti, anche per i vip che si attengono alle disposizioni governative e cercano di dare il buon esempio a tutti i fan restando in casa. Non fanno eccezione ovviamente tutte le coppie di Uomini e Donne che questo periodo lo stanno trascorrendo con i propri partner oppure con l’agenzia e gli amici. Per quanto riguarda Lorenzo Riccardi, sta trascorrendo la quarantena a casa con la compagna Claudia Dionigi e la loro cagnolina Arlette. I pomeriggi passano tra film, partite a carte e dirette su Instagram, come quella di oggi pomeriggio con Gianni Sperti. I due opinionisti hanno intrattenuto i loro followers raccontando qualche piccolo aneddoto dietro le quinte di Uomini e Donne. Non sono mancate le risate e ovviamente qualche commento sugli attuali tronisti. Il giovane opinionista che al suo tempo era stato prima corteggiatore e poi tronista, si mostra sempre più innamorato e legato alla sua compagna, conosciuta proprio all’interno del programma, con cui sogna una famiglia.

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi cambia look: lo stupore dei fan

Lorenzo Riccardi ha fatto breccia nel cuore degli italiani per il suo carattere sbarazzino e molto irriverente. Per mesi è stato al centro dei siparietti comici più seguiti del programma di Canale Cinque. Siparietti che continua a proporci da casa insieme alla sua bellissima compagna. I due oltre ad essere innamoratissimi e molto complici, hanno anche un fortissimo feeling e si vede! Claudia e Riccardo sono spesso intervistati dal Magazine di Uomini e Donne, oppure da Witty Tv, a cui raccontano cosa accade tra le mure domestiche, adesso che ormai convivono da molti mesi e pare che l’allegria sia uno dei pilastri portanti della loro quotidianità. Oggi pomeriggio tra le coccole ad Arlette, le domande dei fan e la diretta con Gianni Sperti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di cambiare completamente look. L’abbiamo conosciuto con una folta chioma nera e la barba, oggi invece lo abbiamo visto in una versione completamente inedita!

Essi il Cobra ha deciso di radersi a zero, facendo sparire la sua foltissima chioma corvina. Chissà cosa avrà pensato Claudia di questo cambio di look o se non sia stata proprio lei l’artefice! Non ci resta che aspettare per saperne di più in merito.