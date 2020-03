Uomini e Donne, grossa novità in arrivo: c’entrano Giovanna e Gemma

Grossa novità in arrivo per Uomini e Donne, c’entrano la tronista Giovanna Abate e la dama Gemma Galgani: ecco di che cosa si tratta

Uomini e donne è un programma televisivo ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996. È dal 2001, però, che il programma ha assunto il format attuale. Nel corso degli anni accanto al trono classico è stato affiancato il trono over e nella stagione 2016/2017 è stata dedicata una piccola parentesi al trono gay. Il dating show di Maria De Filippi appassiona milioni e milioni di telespettatori e ogni anno sbaraglia la concorrenza delle altre reti. Il trono over è la vera e propria punta di diamante del format: le dame e i cavalieri sono i più seguiti nella fascia pomeridiana della televisione italiana.

Uomini e Donne, grossa novità in arrivo: di cosa si tratta

L’emergenza Coronavirus ha stravolto i palinsesti televisivi. Alcuni programmi stanno andando in onda senza pubblico in studio, altri invece sono stati sospesi definitivamente. Il dating show di Maria De Filippi all’inizio è andato in onda senza pubblico in studio, salvo poi essere sospeso definitivamente. Sono state sospese, inoltre, anche le esterne. Non sappiamo, dunque, come stia procedendo il percorso dei tronisti, delle dame e dei cavalieri del programma. La redazione, però, è a lavoro per la nuova stagione. Nel frattempo, sulla pagina social del programma è stato pubblicato un grosso annuncio: “Vuoi corteggiare Gemma o Giovanna?”. Le registrazioni del trono classico e del trono over sono sospese, ma la redazione starebbe studiando un nuovo piano con protagoniste Giovanna Abate e Gemma Galgani. L’immagine pubblicata sui social recita: “Vuoi corteggiare con le parole?“. È probabile che i papabili corteggiatori della tronista e della dama torinese possano ricevere l’opportunità di scambiare alcuni messaggi con loro. Nel post poi viene indicato come fare per avanzare la propria candidatura. Tutti coloro che desiderano corteggiare ‘a parole’ Giovanna e Gemma devono iscriversi su Witty Tv oppure contattare la redazione attraverso il numero aggiunto al post. Non sappiamo ancora quali saranno i risvolti di questa nuova iniziativa, ma è probabile che se un corteggiatore o un cavaliere riuscissero a colpire la tronista o la dama, potrebbero giungere nello studio e corteggiare davanti alla telecamera la loro ‘amata’.

Ovviamente, appena saranno riprese le registrazioni del trono classico, Giovanna cercherà di recuperare il rapporto con i propri corteggiatori. Il percorso della tronista è già abbastanza delineato e soprattutto pare abbia anche qualche preferenza. I fan del programma sperano di poter rivedere presto in onda il dating show di Maria De Filippi.