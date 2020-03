Amici 19, Francesco Bertoli festeggia l’uscita del suo primo album ‘Carpe Diem’: il racconto intenso della sua infanzia difficile

Uno dei protagonisti più discussi di questa edizione di Amici di Maria de Filippi è stato certamente Francesco Bertoli. Il cantante era stato al centro di non poche polemiche a causa di un’altra compagna di corso, Martina Beltrami, che lo aveva più volte accusato di non meritare quel posto tanto ambito al serale. Nonostante le polemiche e i battibecchi il ragazzo ha dimostrato di essere un grande talento, seppur si sia fermato alla prima puntata del serale. Francesco prima dell’esperienza ad Amici, aveva partecipato ad altri concorsi canori, facendosi già una piccola schiera di seguaci e fan. Dopo la fine della sua esperienza nel talent più amato d’Italia, Francesco ha iniziato a dedicarsi anima e corpo alla creazione del suo primo album discografico. Il titolo dell’album è un po’ il suo mantra di vita, ‘Carpe Diem’, e attraverso una profondissima intervista a Soundsblog, ha raccontato com’è nato questo progetto.

Amici 19, Francesco Bertoli e l’uscita di ‘Carpe Diem’: l’infanzia difficile

Francesco Bertoli inizia l’intervista a Soundsblog parlando proprio del suo percorso all’interno della scuola di Amici. Qui è stato spesso descritto come un ragazzo gentile, educato, forse troppo e a lui piace pensare che in un mondo fatto prevalentemente di apparenza, avere questi valori è fondamentale, anche se a volte si è scambiati per persone di poco carattere. Bertoli ha raccontato come il ‘Carpe Diem’ sia diventato un mantra di vita, per ricordarsi che il presente ha più importanza del passato e il futuro più del presente. Questo per non lasciarsi condizionare da ricordi spiacevoli. Durante l’intervista si è dato ampio spazio anche ad un tema molto importante, l’infanzia. Quella di Francesco non è stata sempre semplice e l’ha voluta rammentare attraverso uno dei suoi brani ‘Buio Pesto’.

Al giovane Bertoli è stato chiesto di spiegare il significato di Buio Pesto e le sue parole sono state queste: “Questa è una canzone che parla della mia storia, della mia infanzia, della mia prima adolescenza. Quando ero piccolo ho avuto difficoltà. Ero bullizzato nel posto dove vivevo. La mia famiglia non era di quel luogo, la gente era un po’ chiusa come mentalità… Ero molto bullizzato, me la sono portata dietro fino ad adesso, questa cosa. Credo che il bullismo sia sottovalutato. Nella canzone lo dico proprio… le cicatrici rimangono anche quando sei adulto.” Al Francesco di oggi vorrebbe dire di non sentirsi in colpa per essere un ragazzo un po’ fuori dal gruppo, ma di rifarsi sempre alla filosofia ‘pochi ma buoni’.