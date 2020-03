GF Vip, Alfonso Signorini ha mostrato le immagini del Papa e della sua benedizione in piazza San Pietro: la reazione dei concorrenti.

Mancano pochissime ore alla semifinale del Grande Fratello Vip, eppure Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno di ‘entrare’ in casa per aggiornare tutti i concorrenti dell’emergenza Coronavirus. Da quando la situazione in Italia si è fatta più che drammatica, il conduttore del reality e tutta la produzione si sono sentiti in diritto di informare tutti gli inquilini su quanto stesse accadendo nella vita ‘reale’. È proprio per questo motivo che, almeno una volta a settimana, il giornalista del settimanale ‘Chi’ aggiorna i Vip del numero dei contagiati, dei morti e, soprattutto, dei guariti. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, in collegamento dalla sua abitazione, Alfonso ha dato gli ultimi dati della Protezione Civili. Informandolo non solo che, da diversi giorni, si sta registrando un numero minore di positivi al Covid-19, ma mostrando loro anche le immagini di Papa Francesco durante l’indulgenza plenaria tenuta a Piazza San Pietro meno di una settimana fa. Ecco la reazione dei ragazzi in casa.

GF Vip, le immagini di Papa Francesco in casa: la reazione dei concorrenti

In un momento storico per il nostro Paese e per tutto il mondo così drammatico e delicato, Papa Francesco, in una piazza San Pietro completamente vuota e sola, meno di una settimana fa ha concesso a tutti i fedeli del mondo l’indulgenza plenaria. Ecco. Sono proprio queste le immagini che, durante il video messaggio di oggi di Alfonso Signorini, sono state mostrate ai concorrenti del Grande Fratello Vip. Dopo un’attenta ed accurata analisi su i dati riguardanti il numero di contagiati, di morti e di guariti dal Coronavirus concessa dal conduttore reality, sono state trasmesse anche le immagini del Santo Pontefice che, meno di una settimana fa, camminava da solo in Piazza San Pietro per la benedizione di tutti i suoi fedeli. Un’emozione davvero fortissima, quindi. A cui, com’è giusto che sia, nemmeno i Vip della casa di Cinecittà sono rimasti indifferenti. Ecco, infatti, la loro reazione.

Appena viste le immagini di Papa Francesco che camminava in Piazza San Pietro completamente vuota da tutti i suoi fedeli e che concedeva l’indulgenza plenaria in questo momento storico così drammatico e particolare per tutto il nostro Paese ma anche per tutto il mondo, i concorrenti del Grande Fratello Vip non hanno potuto fare altro che esprimere la loro emozione. Da come si può chiaramente vedere dalle immagini riproposte dal videoclip caricato sul sito ufficiale del reality, sia Teresanna che Licia, appena visto l’immagini del Santo Padre, hanno fatto il segno della croce.