Dopo il corretto lavaggio delle mani, Barbara D’Urso ha pubblicato un altro tutorial davvero imperdibile: ecco come togliere la mascherina.

È la vera e propria regina di Instagram, Barbara D’Urso. Nonostante i suoi mille impegni lavorativi, la conduttrice televisiva non perde mai occasione di poter aggiornare e tenere compagnia costantemente ai suoi sostenitori. Lo sta facendo particolarmente in questo periodo. Quando, a causa dell’emergenza Coronavirs e della quarantena impostaci, siamo tutti costretti a restare a casa. E così, sia con i suoi programmi di cronaca che con i suoi post social, la campana tenta di risollevare un po’ l’umore del suo tanto amato ed affezionato pubblico. Non è un caso, infatti, se pochissimi istanti fa, la D’Urso ha condiviso un altro tutorial davvero imperdibile. Qualche settimana fa, ad esempio, vi abbiamo parlato di come vanno lavate le mani in modo corretto e, soprattutto, omogeneo. Cosa avrà mostrato, invece, adesso? Scopriamolo insieme.

Barbara D’Urso, altro tutorial imperdibile: di che cosa si tratta

Dopo il tutorial su come lavare correttamente e in modo omogeneo le mani e dopo il tutorial su come togliere i guanti in modo superlativo, Barbara D’Urso ha condiviso un altro tutorial davvero imperdibile. Lo ha fatto, come dicevamo precedentemente, qualche istante fa. Quando, appena terminata un’estenuante giornata lavorativa in Mediaset, la conduttrice con vestiti casual per mostrare a tutti i suoi sostenitori come togliere correttamente la mascherina. Sappiamo che, insieme i guanti, essa è una degli elementi da indossare per evitare di contagiare, se si affetti da Coronavirus, o di essere contagiati, se si hanno contatti con persone positive. È proprio per questo motivo che Barbara, sempre vicina alle richieste del suo amato pubblico, non ha potuto fare a meno di spiegare dettagliatamente e, mostrare in primo persona alcune mosse utili per una corretta applicazione. Siete curiosi anche voi di saperne di più? Ecco tutti i dettagli:

Ecco. Sono proprio queste le piccole e semplicissime mosse da adottare per indossare o togliere la mascherina in modo più che corretto. Ovviamente, come sottolinea Barbara D’Urso in prima persona, non dimenticate mai di lavare le mani sia che abbiate intenzione di coprire il vostro viso e sia che abbiate intenzione di scoprirlo. Un’ultima cosa, non meno importante però, non dimenticate di coprire perfettamente bocca e naso. Inutile dirvi che, in un batter baleno, il tutorial ha conquistato davvero tutti.

La foto da piccola con la sua mamma

Pochissime ore fa, Barbara D’Urso ha condiviso una foto in compagnia della sua mamma. Uno scatto davvero tenero ed emozionante, c’è da ammetterlo.

Per ulteriori news su Barbara D’Urso –> clicca qui