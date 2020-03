Chi è Imma Polese, l’erede di Don Antonio de Il castello delle cerimonie

Per chi non conoscesse Imma Polese, in questo articolo vi diciamo chi è l’erede di Don Antonio, mitico boss de “Il castello delle cerimonie”

Il castello delle cerimonie, precedentemente Il boss delle cerimonie, è un reality show in onda da gennaio 2014 su Real Time. Il programma vede protagonista Imma Polese, che ha preso le redini del padre Don Antonio Polese dopo la sua morte, insieme alla sua grande famiglia. La donna dove organizza matrimoni sfarzosi e dalla seconda edizione vengono trattate anche festeggiamenti per i diciottesimi compleanni, comunioni e battesimi. Le cerimonie si svolgono nel lussuoso Grand Hotel La Sonrisa situato a Sant’Antonio Abate. L’hotel prende il nome della forma appunto a castello in stile baroccheggiante. Il successo ottenuto in Italia dal programma ha permesso di esportare il format all’estero in ben venti paesi, dalla Gran Bretagna alla Germania, fino alla Russia, l’Ucraina, la Polonia e l’Argentina. Per chi non conoscesse la padrona di casa, la signora Polese, di seguito vi diciamo chi è.

Chi è Imma Polese

La signora Imma è la primogenita di Antonio Polese e Rita Greco. La donna è originaria di Napoli ed ha altri due fratelli, Antonio e Pasquale. Alla morte del padre ha ereditato la gestione del famoso Hotel la Sonrisa, oltre al programma televisivo in onda su Real Time. La Polese è sposata con Matteo Giordano, marito e spalla destra ne Il castello delle cerimonie. La coppia è sposata da tanti anni ed ha tre figli, di cui uno, il primogenito Tobia Antonio, è tra i volti della nota trasmissione televisiva. La figlia di Don Antonio vive a Napoli, probabilmente nelle vicinanze della lussuosa villa che ospita il programma di Real Time. La Polese è una signora molto elegante, composta e gentile: sono queste le qualità maggiormente apprezzate dal pubblico. Essendo la padrona di casa, la signora Imma è colei che accoglie gli ospiti nella propria villa, ma la cerimonia è quasi completamente organizzata dal marito Matteo. La donna gli ha assegnato un duro compito, ma il signor Giordano ha spalle forti e in queste stagioni è riuscito a sostenere il peso della responsabilità. Il genero di Don Antonio, però, può sempre contare sul sostegno della moglie. Tra i due traspare una bellissima complicità, frutto dei tantissimi anni di amore incondizionato.

La signora Polese non è presente sui social network. La donna si limita a gestire il profilo dell’albergo, dove posta foto della spettacolare villa e spezzoni di video ripresi dalla trasmissione in onda su Real Time.