Musica che Unisce, Emma Marrone: ‘Ci rialzeremo perché siamo un grande Paese’

Musica che Unisce, prima della sua esibizione presso la sua esibizione, Emma Marrone ha pronunciato delle parole da brividi sull’emergenza Coronavirus.

Aspettavamo da tanto tempo questo momento e, finalmente, è arrivato. Questa sera, mercoledì 31 Marzo, è andato in onda su Rai Uno un appuntamento davvero imperdibile. Facciamo riferimento a ‘Musica che Unisce’, un programma che, in questa emergenza Coronvirus, raggruppa tutte le più belle ed imponenti voci musicali, e non solo, del nostro panorama artistico per deliziare e fare compagnia il pubblico italiano. In collegamento dalle loro abitazioni, ciascun cantante, attore o comico, oltre che esibirsi in preziose performance, ha voluto esprimere un proprio pensiero riguardo a questa drammatica situazione che stiamo vivendo. Lo sa bene Emma Marrone. Che, prima di incantare ed emozionare tutti con il suo singolo ‘Amami’, ha pronunciato delle parole davvero da brividi.

Emma Marrone a Musica che Unisce: parole da brividi per l’emergenza Coronavirus

Con l’obiettivo di unire e di far trascorrere al pubblico italiano delle ore spensierate e all’insegna dell’ottima musica, il programma Musica che Unisce ha regalato uno spettacolo davvero unico. Gli ospiti di questa serata incredibili sono stati numerosi. E, soprattutto, tutti rappresentati il fior fiori del panorama artistico nostrano. Non soltanto, quindi, attori e comici, ma anche cantanti. Ecco. Tra i tanti, c’è stata anche Emma Marrone. Che, ancora prima di intonare il suo singolo ‘Amami’, si è lasciata andare a delle parole su questa emergenza che stiamo vivendo davvero da brividi. In collegamento dalla sua abitazione nella capitale e, soprattutto, bella come il sole, la cantante salentina ha pronunciato un discorso più che emozionante. Durante il quale, com’è giusto che sia, ha sottolineato quanto conti il valore della musica in questa circostanza. Ma non solo. Ecco tutti i dettagli.

‘Sono contenta di aver presa a questa iniziativa meravigliosa. Ho sempre pensato che la musica abbia dei poteri incredibili. E, in questo momento, abbiamo bisogno di energia positiva, di coraggio e di tanta forza’, inizia con queste emozionanti parole il discorso di Emma Marrone a Musica che Unisce. ‘Non è un momento facile per nessuno di noi. Sono convinta che ci siano tante persone in situazioni difficili, il nostro compito è di dare sorriso, di lanciare iniziative che facciano bene alla nostra comunità’, continua la cantante salentina non perdendo occasione di poter ringraziare a tutti i medici e agli operatori sanitari che, in queste settimane, stanno mettendo a rischiare la loro salute per cercare di arginare questo momento difficile. Ed, infine, conclude: ‘Passerà. Ci rialzeremo perché siamo un grande Paese. Bisogna avere fiducia nel futuro’.