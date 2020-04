Nelle ultime ore sono stati svelati i titoli degli episodi de La casa di carta 4: confermata la presenza di un protagonista, i fan possono gioire

La casa di carta è una serie tv spagnola ideata da Alex Pina e Joe W. Dopo il grande successo, la serie televisiva è stata acquistata da Netflix, che ha rimandato in onda la prima stagione con episodi più corti. La seconda e la terza stagione sono state prodotte interamente da Netflix. Venerdì 3 aprile uscirà la quarta stagione e i fan sono pronti al ‘caos‘. La quarta stagione riprenderà la storia lì dove era terminata la terza: il Professore è convinto che Lisbona sia stata giustiziata, Rio e Tokio hanno distrutto un carro armato e Nairobi lotta tra la vita e la morte. La banda sta affrontando uno dei momenti più difficili di sempre e la presenza di un nemico tra i suoi stessi ranghi ostacola seriamente la riuscita del colpo.

La casa di carta 4, svelati i titoli degli episodi: c’è una conferma

Cosa dobbiamo aspettarci dalla quarta stagione de La casa de papel? Al momento non conosciamo anticipazioni, o meglio spoiler, sulla nuova stagione. La parola d’ordine, come svelato anche nel trailer di presentazione, sarà “caos“. Il Professore (Alvaro Morte), infatti, vorrà vendicare Lisbona (Itziar Ituno), che nel frattempo è viva ed è messa sotto torchio dall’Ispettore Sierra (Najwa Nimri). Nairobi, invece, lotta tra la vita e la morte e non sappiamo se resisterà fino all’ultimo episodio. Il gruppo è sempre più sfaldato e il Professore potrebbe aver perso definitivamente il controllo. Nella Banca di Spagna, inoltre, vi è un infiltrato, che rischia di mettere in serio pericolo i piani del Professore.

Nel frattempo, per ingannare l’attesa, la casa di produzione della serie tv ha svelato i titoli degli otto episodi: “Game over”, “Il matrimonio di Berlino”, “Lezione di anatomia”, “Pasodoble”, “5 minuti prima”, “Tko”, “Colpire la tenda”, “Il piano Parigi”.

Dai titoli ovviamente si possono ricavare alcune informazioni riguardo alle probabili anticipazioni della quarta stagione. Innanzitutto, confermata la presenza di Berlino, probabilmente sempre in formato flashback. L’uomo, infatti, è morto durante l’assalto alla Zecca di Stato. I titoli degli ultimi tre episodi, invece, preannunciato un vero e proprio caos. Questi, probabilmente, saranno ricchi d’azione, con la banda che escogiterà un piano per abbandonare la Banca di Spagna. L’ultimo episodio, in particolare, potrebbe rivelare una piccola anticipazione: la banda cercherà di scappare a Parigi? O Parigi è il nome di un nuovo componente della banda? Non ci resta che aspettare il 3 aprile per l’uscita dell’attesissima serie tv.