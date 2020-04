GF Vip, momento emozionante nella Casa: “A me viene da piangere”, cosa è successo poche ora fa all’interno del reality di Canale 5.

Manca davvero pochissimo alla fine del Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Alfonso Signorini si concluderà mercoledì 8 aprile, con ben sei finalisti che si contenderanno la vittoria finale. Per ora, i finalisti ufficiali sono Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto: Antonella Elia, Parick Ray Pugliese ed Andrea Denver, invece, sono in nomination e solo due di loro raggiungeranno la finale. Nel frattempo, però, i vip si godono l’ultima settimana nella Casa, all’insegna della serenità e dell’armonia. Zero liti o discussioni: i concorrenti rimasti in gara hanno trovato un equilibrio perfetto per trascorrere al meglio gli ultimi giorni nella Casa più famosa della tv. E non mancano le emozioni. Poco fa, infatti, i vip ricevono un regalo speciale dalla produzione: si tratta del calendario ufficiale del GF Vip, creato con tutti gli scatti che i vip hanno realizzato nella Casa, nel corso dei mesi. Un modo davvero bello per ripercorrere l’esperienza all’interno del reality. E c’è chi non ha nascosto l’emozione. Ecco cosa è successo.

GF Vip, momento emozionante nella Casa: “A me viene da piangere”, i ragazzi sfogliano il calendario

Una sorpresa meravigliosa, quella ricevuta dai concorrenti del GF Vip qualche ora fa. I vip ancora in gara hanno sfogliato per la prima volta il calendario ufficiale di questa edizione del GF Vip. È stato inviato nella Casa proprio questo pomeriggio e, nello scartare il pacco regalo, i vip non hanno nascosto le loro emozioni. “Ari vai di magone!”, esclama Paolo Ciavarro, rivolgendosi ad Aristide Malnati. E, quest’ultimo, ammette: “Stavolta si. A me viene da piangere”. E Paola Di Benedetto risponde prontamente: “No ti prego, sennò parto anche io!“. Un momento davvero emozionante per i ragazzi, che attraverso gli scatti hanno ripercorso la loro meravigliosa esperienza nella Casa più spiata della tv. Ecco uno screen del momento in cui si sono riuniti nel salotto:

Un momento davvero emozionante per i ragazzi, che hanno ricordato tra nostalgia e sorrisi ogni attimo vissuto nella Casa del Grande Fratello Vip. Una casa che mercoledì prossimo dovranno lasciare definitivamente. Chi tra i finalisti riuscirà a salire sul gradino più alto del podio? Manca davvero poco per scoprirlo! Appuntamento a mercoledì sera, ore 21 e 30, su Canale 5!