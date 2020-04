Amici 19, vince Gaia Gozzi: arriva il commento di Cristiano Malgioglio, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram.

È andata in onda ieri sera l’ultima puntata di Amici 19. Il talent show di Maria De Filippi si è concluso con la vittoria della giovane cantante Gaia Gozzi. Un’emozione unica per lei, che aveva già partecipato a X Factor qualche anno fa, classificandosi al secondo posto. Questa di Amici, per Gaia, è stata una ‘rinascita’, e la concorrente non ha trattenuto le lacrime quando sulla famosa carta del vincitore di Amici è apparso il suo volto. Una vittoria, quella della Gozzi, che ha entusiasmato tantissimi fan, ma anche tanti volti noti della tv. Come Cristiano Malgioglio, che, attraverso un post pubblicato sul suo profilo di Instagram, ha detto la sua sulla giovane artista. Scopriamo le sue parole.

Amici 19, vince Gaia Gozzi: Cristiano Malgioglio fa i complimenti alla cantante

È Gaia Gozzi la vincitrice della diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi. La giovane cantante ha conquistato il pubblico sin dalle prime puntate della trasmissione di Canale 5. E il suo talento ha colpito anche tantissimi volti noti. Alessia Marcuzzi, che ha fatto parte della giuria del talent nelle ultime puntate, ha dedicato un post su Instagram proprio alla cantante. Ma non è stata l’unica. Anche Cristiano Malgioglio ha voluto sottolineare il suo entusiasmo per la vittoria di Gaia. E lo ha fatto proprio attraverso i social, date un’occhiata:

“Almeno qualcosa di buono è arrivato nel nostro panorama musicale”. Cristiano Malgioglio sembra davvero felice per il trionfo di Gaia, che definisce bella, talentuosa e originale. Un messaggio che non è passato inosservato, quello di Malgioglio, che alla fine manda un ‘in bocca al lupo’ alla giovane cantante per la sua carriera. E voi, cosa pensate della vincitrice di Amici 19? Siete d’accordo con Cristiano?