La Casa di Carta, chi è l’attrice che nella serie televisiva interpreta Monica, alias Stoccolma? Ecco tutto quello che occorre sapere.

La famosa banda de La Casa di Carta è ritornata. Dopo l’inaspettato finale della terza stagione, da venerdì 3 Aprile, tutti i fan possono continuare a conoscere tutte le loro avventure su Netflix. Cosa succederà a Il Professore e ai suoi ragazzi? Riusciranno a portare a termine il colpo nella Banca di Spagna? Tranquilli, non vogliamo affatto fare spoiler. Piuttosto, vogliamo porre attenzione su uno dei suoi personaggi. Durante la seconda stagione, abbiamo visto come Monica Gaztambide, per amore di Denver, si sia unita alla banda ed abbia assunto il nome di ‘Stoccolma’. Ecco, cosa sapete di lei? Siete curiosi di sapere ogni minimo dettaglio che riguarda la sua vita privata, professionale e non? Siete nell’articolo giusto! Scopriamo insieme tutto quello che occorre sapere sulla bellissima Monica de La Casa de Papel.

Chi è Monica de La Casa di Carta? Cosa occorre sapere

Il suo personaggio all’interno de La Casa di Carta ha subito un’evoluzione davvero pazzesca. Dapprima come ostaggio della famigerata banda de Il Professore all’interno della zecca di Spagna, Monica Gaztambide è diventata figura principale delle prime due stagioni delle serie televisiva di Netflix. Innamoratasi di Denver, uno dei rapinatori, la segretaria del direttore non ha perso occasione di rinunciare alla sua vita e di unirsi alla famigerata banda assumendo, così, il nome di Stoccolma. Ma cosa sappiamo di lei? Ecco. In primo luogo, il suo vero nome è Esther Acebo ed è nata a Madrid il 19 Gennaio del 1983. La sua carriera nel mondo della televisione inizia davvero molto presto. Contemporaneamente ai suoi studi di Scienze dell’attività fisica a Malaga, Esther inizia i suoi primi passi nel mondo dell’interpretazione. La prima opportunità televisiva la avrà in un programma per bambina. Da lì, quindi, inizia la sua scalata al successo. La giovane Acebo, infatti, avrà un ruolo di punta in diversi film, cortometraggi ed, infine, sarà la presentatrice di diversi programmi televisivi.

Dal 2007, infine, Esther ricoprirà un ruolo principale nella prima stagione de La Casa di Carta. Tanto da esserlo ancora adesso che la serie televisiva è giunta alla quarta stagione.

Instagram e vita privata

Si sa davvero molto poco della sua vita privata. Nonostante Esther sia molto attiva sul suo canale social ufficiale e, di conseguenza, molto seguita, la giovane attrice ci tiene particolarmente alla sua privacy. Tanto è vero che, ‘spulciando’ attentamente la sua photogallery social, non siamo riusciti a carpire nulla riguardo la sfera sentimentale. Tuttavia, da quanto si evince, la giovane Acebo sembra tenerci particolarmente alla sua famiglia, agli amici ed, ovviamente, alla forma fisica.