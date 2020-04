Coronavirus, Renzo Arbore ammette: ‘Sono preoccupato, ho avuto una broncopolmonite a Natale’

In una recente intervista per Un Giorno da Pecora, Renzo Arbore ha ammesso di essere molto preoccupato per l’emergenza Coronavirus: ecco perché.

Sono diverse settimane che il Coronavirus sta facendo preoccupare tutta la popolazione del nostro Paese. Nonostante i contagi stiano, finalmente, diminuendo giorno dopo giorno, la situazione continua ad essere più che drammatica e tragica. È proprio per questo motivo che, in una recente intervista al programma radiofonico ‘Un Giorno da Pecora’, l’eccelso Renzo Arbore non ha potuto affatto nascondere di essere seriamente preoccupato per quanto stiamo vivendo. Nonostante sia da più di un mese che non esce dalla proprio abitazione, il cantante ha confessato di vivere questo momento con preoccupazione perché, a Natale, ha avuto una broncopolmonite. Vediamo più da vicino tutti i dettagli.

Renzo Arbore preoccupato per il Coronavirus: ‘Ho avuto una broncopolmonite’

In questa recente intervista per ‘Un Giorno da Pecora’, programma radiofonico di Rai Radio 1, Renzo Arbore si è raccontato senza troppi filtri. In questa chiacchierata con Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, l’eccelso musicista non soltanto, infatti, ha parlato del rapporto con Pippo Baudo, ma anche di questo tragico momento che noi tutti stiamo vivendo. A causa dell’emergenza Coronavirus, sono diverse settimane che siamo costretti alla quarantena. Se non per esigenze di necessità o di lavoro, è opportuno restare in casa. Lo sa bene Renzo Arbore. Che, in diretta radiofonica, ha confessato di non uscire di casa da più di un mese proprio per a causa di questa emergenza. Ma non solo. Perché, alla domanda riguardante come stesse vivendo questo momento, il cantante non ha affatto nascosto la sua preoccupazione.

‘Sono molto preoccupato’, risponde Renzo Arbore a chi gli chiede di come sta vivendo questo momento particolare e drammatico. Confessando, tra l’altro, di avere avuto una broncopolmonite che, per circa 40 giorni, lo ha costretto a restare chiuso. ‘Ora sono guarito, ma avendo avuto questa complicazione devo stare molto attento a non uscire’, conclude il musicista.