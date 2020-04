Alessia Marcuzzi ha scritto un tenero messaggio social per Gaia Gozzi dopo la sua proclamazione di vittoria ad Amici 19: le parole su Instagram.

È stata una delle giurate di Amici 19, Alessia Marcuzzi. A causa della mancanza di Loredana Bertè, la conduttrice romana de Le Iene Show ha preso il suo posto. Terminata la sua quarantena in seguito al caso positivo al Coronavirus all’interno della redazione della trasmissione di Davide Parenti, la Marcuzzi ha avuto la possibilità di sedersi accanto a Vanessa Incontrada e Gabry Ponte per ‘giudicare’ le esibizione di tutti i concorrenti rimasti in gara. È proprio per questo motivo che, a poche ore dalla finale e dalla proclamazione di vittoria di Gaia Gozzi, Alessia ha voluto scriverle un messaggio. Pochissimi istanti fa, sul suo canale social ufficiale, con un’immagine che la ritrae subito dopo il suo trionfo, la conduttrice ha chiaramente scritto cosa pensa della giovane cantante.

Alessia Marcuzzi scrive un messaggio a Gaia Gozzi dopo Amici 19

Dopo Fedez, anche Alessia Marcuzzi ha voluto scrivere un messaggio per Gaia. Certo, nel primo caso, il giovane rapper ha scritto alla cantante ancora prima della messa in onda della Finale di Amici 19 facendole, quindi, il suo ‘in bocca al lupo’. La conduttrice romana, invece, ha voluto esprimere chiaramente la sua opinione sulla diciannovenne emiliana a poche ora dal suo trionfo. E non solo. E proprio per questo motivo che, proprio pochissimi istanti fa, è comparso questo suo messaggio sul suo profilo Instagram ufficiale.

‘Brava Gaia, sei un vero portento’, scrive Alessia Marcuzzi alla giovane vincitrice di Amici 19. Parole davvero speciale, dunque. Che, tra l’altro, sono incorniciate da un’immagine nient’affatto ‘scontata’. ‘Questa sua foto così intensa è proprio la rappresentazione di ciò che stiamo vivendo, anche in un contesto di spettacolo: lei che ringrazia tutti con questo gesto’, scrive la giurata del talent. Per poi concludere dicendo che, quando tutto questo sarà terminato, la cantante emiliana riceverà tutti gli abbracci e i baci che durante la finale non ha potuto ricevere.