Uomini e Donne, Giovanna torna negli studi con Raffaella Mennoia

Uomini e Donne, Raffaella Mennoia incontra Giovanna: cosa bolle in pentola?

Qualche novità è in arrivo nel mondo di Uomini e Donne e soprattutto del Trono Classico? Così pare. Come riporta Gossip e Tv infatti, Raffaella Mennoia avrebbe pubblicato qualche aggiornamento sul percorso di Giovanna Abate, la tronista. Come sappiamo il programma di Maria De Filippi, sia nel trono classico che nel trono over è ormai fermo da settimane. La produzione del programma, vista l’emergenza del Coronavirus, ha deciso chiaramente di fermare le riprese e le registrazioni del programma, ma forse qualcosa si sta smuovendo.

Giovanna Abate negli studi di Uomini e Donne

Giovanna Abate infatti, è stata convocata da Raffaella Mennoia e Chiara ed è stata a colloquio con loro molto probabilmente per parlare del programma. Sempre secondo quanto riporta Gossip e Tv infatti prima ci sarebbe stata qualche chiacchiera di rito, chiaramente a distanza e con la mascherina. Giovanna ha raccontato che sta bene, che è diventata una donna di casa al 100% e che suo padre le ha persino detto che è una donna da sposare visto come si è riscoperta. A quel punto però Raffaella ha tagliato i convenevoli ha dichiarato che ora bisogna parlare di cose serie e di cose che, soprattutto, i fan a casa non possono ancora sapere. Pare che ci siano quindi delle succulente novità in merito al Trono Classico, ma non sappiamo ancora quali.

Quando e come tornerà Uomini e Donne?

Raffaella Mennoia nei giorni scorsi aveva parlato coi fan e aveva chiesto se avrebbero voluto rivedere al più presto Uomini e Donne, magari con delle repliche e le risposte sono state ovviamente sì. Forse però per quanto riguarda il Trono Classico potrebbero esserci delle news. Forse infatti la redazione sta cercando il modo di portare avanti comunque almeno il Trono Classico per non lasciare sospesi i tronisti troppo a lungo, tornando magari a registrare quando ci sarà un minimo di allentamento delle misure di sicurezza dopo il 14 aprile (si spera).

Quindi, dobbiamo aspettare per scoprire cosa succederà. Far arrivare i corteggiatori e gli altri tronisti a Roma sarebbe complicato per le disposizioni vigenti ora, ma magari successivamente ci si potrà muovere. Oppure, Maria e il suo staff hanno avuto un’altra idea.