Amici 19, a poche ore dalla finale che ha visto Gaia Gozzi come vincitrice di questa edizione è arrivato il messaggio inaspettato di Fedez.

È stata uno dei talenti incredibili di questa edizione di Amici 19, Gaia Gozzi. Bellissima, giovanissima e bravissima, la cantante ha saputo catturare l’attenzione su di sé sin dal primo momento. Chiamata al centro del palco durante la prima puntata, la diciannovenne emiliana è riuscita ad ‘incantare’ la padrona di casa Maria De Filippi per il suo look e tutti i professori e il pubblico in sala per la sua voce. Eppure, ciò che non è assolutamente passato inosservato è un unico dettaglio: il volto di Gaia non è affatto nuovo alla televisione. Come raccontato in un nostro recente articolo, la giovane Gozzi, circa due anni fa, ha già partecipato ad un altro talent. Ci riferiamo ad X-Factor. Di ritorno da New York, la giovane emiliana ha deciso di mostrare a tutti le sue doti da cantante nello show di Sky. Entrando a far parte del team di Fedez. Purtroppo, quell’anno non fu affatto buono per lei. Tuttavia, la stima che il suo coach ha nutrito sin da subito per lei è rimasto invariato negli anni. Tanto è vero che, a poche ore dalla finale di Amici, il giovane rapper ha deciso di scriverle un inaspettato messaggio sui social. Ecco i dettagli.

Gaia Gozzi, arriva l’inaspettato messaggio di Fedez a poche ora dalla finale di Amici 19

Questa volta è andata decisamente meglio per Gaia Gozzi. Dopo la mancata vittoria di un paio di anni fa ad X-Factor, la giovane emiliana è riuscita finalmente a riscattarsi vincendo Amici 19. Come sappiamo, dopo aver incantato ed impressionato tutti allo show di Sky nel team di Fedez, la cantante non era riuscita a conquistare il titolo finale. È proprio per questo motivo che, in diverse occasioni, Gaia ha ribadito quanto il talent di Canale 5 rappresentasse per lei una vera e propria seconda possibilità. ‘Non tutti ce l’hanno’, aveva detto qualche settimana fa a Rudy Zerbi. E, in effetti, è riuscita a sfruttarla alla grande questa seconda opportunità. Perché, come raccontato in un nostro recente articolo, la giovane Gozzi ne è uscita vincitrice. Sapete cosa è successo poche ore prima della finale? È arrivato un messaggio inaspettato di Fedez. Ebbene si. Proprio il suo coach di X-Factor, poco prima dell’ultima puntata del talent, le ha scritto delle parole.

‘Abbiamo condiviso un bellissimo viaggio insieme e non posso che augurarti ciò che meriti. Spacca tutto Gaia’, queste le toccanti ed emozionanti parole che Fedez ha deciso di dedicare alla giovane cantante emiliana a poche ore dalla finale di Amici 19. Parole che, da come si può chiaramente leggere, sottolineano alla grande la stima e l’affetto che il rapper nutre nei confronti della diciannovenne.