Uomini e Donne Over, Ida Platano: quel gesto per la sua amica Gemma Galgani non passa inosservato; ecco cosa è apparso sui social.

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati e seguiti del momento. La trasmissione di Maria De Filippi tiene incollati alla tv milioni di telespettatori, e non solo col più longevo Trono Classico. Di recente, infatti, è il Trono Over ad interessare maggiormente il pubblico, che premia le puntate dedicate agli over 35 con ascolti record. E tra le protagoniste più amate del trono over c’è senza dubbio Ida Platano, la bella bresciana che ha appassionato tutti con il suo infinito tira e molla con Riccardo Guarnieri. Oggi, però, la coppia è riuscita a trovare la giusta armonia e la loro storia d’amore procede a gonfie vele. I due stanno trascorrendo insieme la quarantena, a casa di Ida. E, proprio qualche ora fa, quest’ultima ha voluto dedicare una Instagram Story ad una persona per lei molto speciale. Si tratta di Gemma Galgani,anche lei grande protagonista del Trono Over. Un gesto davvero emozionante, che non è passato inosservato. Scopriamo di cosa si tratta.

Uomini e Donne, Ida Platano: la dedica per Gemma Galgani su Instagram

Tra Ida Platano e Gemma Galgani è nata una vera e propria amicizia. Le due dame si sono conosciute negli studi di Uomini e Donne, ormai un bel po’ di anni fa. Il rapporto tra le due è davvero speciale: entrambe si aiutano e si supportano. In particolare, Gemma è stata molto vicina ad Ida, durante i ‘momenti no’ della sua relazione con Riccardo. El’amicizia delle due dame continua, nonostante la lontananza. Proprio oggi, attraverso il suo profilo Instagram, la Platano ha mandato una dedica alla sua amica, che non è passata inosservata. Ida registra una story con la canzone La vie en rose e nel video manda un dolce bacio a Gemma. Un video molto tenero, da cui traspare il sentimento di vera amicizia che lega le due dame del Trono Over. Un gesto che emoziona Gemma, che ringrazia la Platano condividendo a sua volta la story nel suo profilo:

Un gesto speciale per un’amica davvero speciale. Ida e Gemma sono senza dubbio due tra le protagoniste più amate del trono Over di Uomini e Donne e la loro amicizia emoziona milioni di fan. E voi, cosa aspettate a seguire le due dame sui loro profili social? Non ve ne pentirete.