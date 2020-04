Ascolti Tv, sabato 4 aprile: Ciao Darwin batte Viva Rai Play; ecco i dati nel detaglio.

L’emergenza Coronavirus ha letteralmente sconvolto il nostro Paese e, inevitabilmente, anche i palinsesti dei nostri canali tv. Sono tantissime le trasmissioni che sono state sospese fino a data da destinarsi. Tra queste, anche Ballando con le stelle ed Amici All Star, che avrebbero dovuto riempire, rispettivamente, il sabato sera di Rai Uno e di Canale 5. Ebbene, le reti hanno dovuto trovare valide alternative per tenere compagnia ai telespettatori, un periodo così difficile. Su Rai Uno, il sabato sera è stato dedicato alle repliche di Viva Rai Play, il programma di Fiorello che era andato in onda, qualche mese fa, solo sulla piattaforma Rai Play. Canale 5, invece, ha regalato al pubblico le repliche dell’ultima divertentissima edizione di Ciao Darwin- Terre Desolate. Due programmi amatissimi dal pubblico. Ma quale sarà stato il più visto della serata? Scopriamolo insieme.

Ascolti Tv, Ciao Darwin vs Viva Rai Play: lo show di Bonolis ha vinto la serata di sabato 4 aprile

Un sabato sera all’insegna delle repliche, quello che abbiamo vissuto ieri sera. Ed è quello che stiamo vivendo ormai da qualche settimana, a causa della terribile emergenza sanitaria scoppiata nel nostro Paese. E anche ieri sera si è riproposta la ‘sfida’ tra due grandi della nostra tv, Fiorello con Viva Rai Play e Paolo Bonolis con Ciao Darwin. Quale tra i due programmi è stato il più visto della serata? È stato proprio quello di Bonolis, che con 4.881.000 di telespettatori raggiunge il 19,3 % di share, superando i risultati della scorsa settimana. In calo rispetto allo scorso sabato, invece, Viva Rai Play, seguito da 3.795.000 spettatori (13,8%) di contro ai 4.367.000 spettatori dell’ultima puntata.

Sugli altri canali, Petrolio Antivirus su Rai Due è stato visto da 1,2 milioni di spettatori, pari al 4,6 % di share; su Italia Uno Nut Job 2 – Tutto molto divertente è stato seguito da 1,6 milioni di spetattori (5,4 %), Sapiens -Un solo pianeta, su Rai Tre, con 1,5 milioni di persone ha ottenuto il 5,1% di share.