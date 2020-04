Maluma, “com’è il nuovo look?”: il cantante ci dà un taglio e mostra il risultato ai suoi fan attraverso un video pubblicato su Instagram.

Non è la prima volta che Maluma cambia il suo look. Al contrario, il cantante colombiano ha abituato i suoi numerosissimi fan alle sue ‘trasformazioni’. In particolare, è la sua chioma a subire continui cambiamenti. Da corti a lunghi, fino a diventare biondi ossigenati: i capelli di Maluma hanno provato davvero tutto. E, in un video pubblicato qualche ora fa su Instagram, Maluma ha mostrato ai followers il suo ultimo cambio look. Curiosi di scoprire cosa ha fatto ai suoi capelli? Ve lo sveliamo subito!

Maluma, “com’è il nuovo look?”: il cantante si rasa a zero e mostra il video sul suo profilo Instagram

“Com’è il nuovo look?”, chiede Maluma ai suoi numerosissimi followers di Instagram. Si, perché l’artista colombiano ha deciso di cambiare nuovamente il suo aspetto, mostrandosi ai fan proprio nel bel mezzo della ‘trasformazione’. Maluma decide di ‘darci un taglio’, rasando a zero i suoi capelli. Nel farlo, si fa aiutare dalla mamma. Date un’occhiata alle immagine postate dal cantautore su Instgram:

Ebbene si, il bel colombiano dice addio ai suoi capelli, che fino a poco fa erano biondi ossigenati! Il cantante decide di rasarsi completamente. Ed ecco il risultato finale:

Che dire, un cambio look che non è passato affatto inosservato, quello di Maluma. E i suoi followers, che sul suo profilo Instagram sono ben 50, 1 milioni, non hanno perso tempo a commentare il post. Migliaia e migliaia di likes e commenti hanno invaso il video del cantautore, che sembra aver convinto davvero tutti col suo nuovo look. E voi, cosa aspettate a seguirlo su Instagram? Non ve ne pentirete!