Fedez, incidente con la corda in allenamento: “Questo non mi piace”

Fedez, incidente con la corda durante l’allenamento: “Questo non mi piace”; cosa è accaduto nelle recenti stories del marito di Chiara Ferragni.

È uno dei rapper più amati del momento ed è spostato con una delle influencer più seguite di sempre. Parliamo di Fedez, che con la sua amatissima Chiara Ferragni forma una delle coppie più amate degli ultimi tempi. I due sono affiatatissimi, soprattutto sui social, dove entrambi amano condividere con i fan i momenti più divertenti e emozionanti delle loro giornate. E, poco fa, è stato proprio Fedez a mostrare ai followers cosa gli è successo durante l’allenamento con le corde. Un piccolo incidente per il rapper, che si ritrova con i segni di vere e proprie ‘frustate’ dietro la schiena. Diamo un’occhiata.

Fedez, incidente con la corda in allenamento: “Ho scoperto che non mi piace essere frustato”

“Devo dire una cosa però, mi ha dato una bella botta di energia la frustata. Per iniziare bene la giornata, una bella frustata!”. È così che, nelle sue Instagram Stories, Fedez ironizza su quanto gli è accaduto qualche minuto fa. Il rapper si fa male mentre si allena con le corde e riporta tutto in alcuni video postati sul suo Instagram. Il cantante ironizza mostrando due video differenti: nel primo, con la didascalia “Quando lo ordini su Amazon”, vi è l’esercizio svolto in modo corretto; nel secondo, “Quando ti arriva a casa”, vediamo il momento dell’incidente’:

Il rapper si ritrova sulla schiena dei segni simili a dei veri e propri colpi di frusta. Guardate un po’:

“Oggi ho scoperto che non mi piace essere frustato”, scrive ironicamente il rapper, mostrando ai followers la sua schiena. Un piccolo incidente, ma che non ha tolto a Fedez la sua inesauribile simpatia ed ironia. E voi, cosa aspettate a seguire le ‘avventure social’ dei Ferragnez? Non ve ne pentirete!