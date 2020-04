Fabio Fazio andrà in onda con il suo Che Tempo Che Fa anche la domenica di Pasqua: ecco le parole del conduttore e l’annuncio del programma attraverso i canali social.

L’emergenza Coronavirus ha stravolto il palinsesto televisivo italiano: molti programmi sono stati costretti a fermarsi, altri invece, sopratutto quelli di informazione, continuano ad andare in onda ma senza pubblico ed ospiti. Un’ottima notizia è arrivata poco fa per il pubblico di Rai Due amante di Che Tempo Che Fa: nonostante la prossima settimana sia Pasqua, e quindi un giorno festivo, il programma non si ferma. Ecco le parole del conduttore Fabio Fazio.

Che Tempo Che Fa in onda a Pasqua, Fabio Fazio: “Noi ci saremo”

L’Italia sta attraversando un periodo molto duro: i volti dell’intrattenimento e dell’informazione televisiva stanno cercando di dare il massimo per intrattenere ed esaudire tutte le esigenze dei telespettatori. Uno dei programmi che continua ad andare in onda, amato dal pubblico, è Che Tempo Che Fa: questo andrà in onda, per la prima volta, anche domenica prossima, 12 aprile. Così anche a Pasqua, gli italiani, obbligati a restare in isolamento domestico, saranno intrattenuti dalla trasmissione di Rai Due con Fabio Fazio, Luciana Litizzetto, Filippa Lagerback ed i tanti ospiti, come di consueto. Le parole del conduttore sono state chiare:

“Domenica prossima anche se è Pasqua noi ci saremo, come è giusto che sia, per rivolgerci alle persone che, come è giusto che sia, sono a casa”. Il profilo social ufficiale del programma ha pubblicato le parole di Fabio Fazio.

Anche su Twitter, Che Tempo Che Fa, ha non solo reso noti i dati ascolti registrati ieri sera, domenica 5 aprile, ovvero di oltre 2 milioni ed 800 mila spettatori, ma ha dato appuntamento alla prossima settimana.