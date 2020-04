Grande Fratello Vip, Aristide Malnati si emoziona insieme ai compagni di avventura per la fine del reality: “Ho un magone crescente”, le parole emozionanti

Parte il conto alla rovescia per l’inizio della finalissima di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip, che andrà in onda mercoledì 8 aprile dalle 21:25 circa su Canale Cinque. Quest’anno com’è stato già detto qualche giorno fa, i finalisti di questa edizione saranno sei e non cinque, i primi quattro sono stati scelti nel corso delle scorse puntate e sono: Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro. A loro si aggiungeranno due tra i tre nominati della scorsa puntata: Patrick Rey Pugliese, Andrea Denver e Antonella Elia. I 7 concorrenti stanno cercando di vivere questi ultimi giorni serenamente, festeggiando e divertendosi, tra scherzi e giochi di gruppo. Tutti sono più sereni, ma allo stesso tempo spaventati per quanto troveranno fuori dalla casa una volta usciti. Già perché si aspettano di trovare un mondo decisamente diverso ed è quasi surreale dopo 3 mesi di lontananza da tutto e tutti non ritrovare le vecchie abitudini. Nonostante ciò, stanno cercando di sfruttare questi ultimi giorni anche per poter ripensare al percorso all’interno della casa del Gf e rivivere i bei ricordi vissuti con i concorrenti che sono già usciti.

Grande Fratello Vip, Aristide Malnati si emoziona: “Ho un magone crescente”

Ultimi giorni di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia per i 7 gieffini rimasti in gara. Nei day time li vediamo impegnati a trascorrere il tempo giocando insieme, facendo sport, divertendosi e cucinando prelibatezze. E’ ovviamente un momento molto utile anche per riavvolgere il nastro ed analizzare il percorso vissuto all’interno della casa. Adesso che tutti loro hanno la possibilità di sentire le proprie famiglie, ovviamente sono spaventati dalla situazione che troveranno una volta usciti dalla casa del Gf. Essere stati lontani da tutto e tutti per alcuni mesi e non poter tornare subito alla vita di tutti i giorni non sarà semplice. Riuniti in giardino per mangiare, si sono lasciati andare tutti all’emozione e in particolare Aristide Malnati, che con i ragazzi ha legato moltissimo. L’egittologo ha detto commosso: “Non vedere più questi ragazzi… Li vedo come parte della mia esistenza… Ragazzi sentiamoci subito al telefono. Mi devasta, mi prende a male. Mi prende un magone, noi abbiamo sviluppato un legame importante”

La Di Benedetto fa notare che dovranno salutarsi all’interno della casa, prima di uscire, perché dopo non sarà più possibile ed è impossibile non notare l’emozione di tutti in questo momento. Per il video completo potete cliccare qui!